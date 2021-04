Anadolu Ajansı'nın yeni Genel Müdürü, Serdar Karagöz oldu

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:42 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 12:42

Anadolu Ajansı'nda göreve getirilen isimler belli oldu. 2014 yılından bu yana Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Şenol Kazancı'nın yerine Serdar Karagöz atandı.



Edinilen bilgiye göre, Anadolu Ajansı'nın yeni yönetim kurulu Serdar Karagöz, Doç. Dr. İsmail Çağlar, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ve Büşra Karaduman Aktuna'dan oluşuyor.

SERDAR KARAGÖZ KİMDİR

Bilgi Üniversitesinde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The New York Times Syndication" departmanında çalıştı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü.

Karagöz, "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Serdar Karagöz, 2018 yılında TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstleniyordu. 13 Ocak 2020'de TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelmişti.