Anadolu Yayıncılar Federasyonunun ismi Türkiye Basın Federasyonu oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık alanında faaliyetlerine başlayan ve 2023 yılında Anadolu Yayıncılar Federasyonu olarak yoluna devam eden kurum, İçişleri Bakanlığı onayıyla Türkiye ismini alarak Türkiye Basın Federasyonu oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

Burhan, "Özellikle basın mensuplarının özlük haklarını güçlendirmek ve medya sektörünün daha özgür ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu çalışmaları yürütürken üç kırmızı çizgimiz olacak, ezan, bayrak ve Cumhuriyetin değerleri." diye konuştu.

Çalışmalarını var güçleriyle sürdüreceklerine işaret eden Burhan, "Federasyonumuzun kuruluş sürecinde ülkemizin isminin federasyonumuza verilmesine izin veren başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İletişim Başkanı'mız Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.