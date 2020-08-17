17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:31 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:32

Almanya ve Türkiye ormanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanına, rap dünyasının yeni parlayan ismi 'Dillema 20' lakaplı Anıl Özkan arkadaşları ile mama yardımı yaparak sevenlerinin gönlünü bir kez daha feth etti.

'Mon Ami' isimli single çalışması ile yıldızı parlayan, Almanya'da elde ettiği başarılar ile de Türkiye'ye birçok ödül kazandıran Özkan, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini kaydetti. Dilemma20, hemen hemen tüm yardım kuruluşlarına da gerekli yardımları yaptığını dile getirip bu yardımların süreceğini belirtti.

Çin’de başlayarak tüm dünyada etkili olan korona virüsü nedeniyle alınan önlemler genişletilerek devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında ormanlık, piknik alanları, mesire alanlarına girişlere kısıtlama getirilince sokak hayvanları da bu durumdan etkilendi.

Almanya ve Türkiye ormanlarında yaşayan yüzlerce sokak hayvanına, rap dünyasının yeni parlayan ismi 'Dillema 20' lakaplı Anıl Özkan arkadaşları ile mama yardımı yaparak sevenlerinin gönlünü bir kez daha feth etti.

'Mon Ami' isimli single çalışması ile yıldızı parlayan, Almanya'da elde ettiği başarılar ile de Türkiye'ye birçok ödül kazandıran Özkan, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini ve herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini kaydetti. Dilemma20, hemen hemen tüm yardım kuruluşlarına da gerekli yardımları yaptığını dile getirip bu yardımların süreceğini belirtti.