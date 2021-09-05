AA 5 Eylül 2021 Pazar 11:35 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 11:35

Dongkiz, 28 Ağustos'ta Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle Ankara'da verdiği K-Pop konseriyle ilgili AA muhabirine konuştu.

Güney Kore kökenli pop müzik türü olan ve özellikle sosyal medya ile geniş kitlelere yayılan K-Pop'un yeni isimlerinden Dongkiz, Seol Wondae, Kyoung Yoon, Jang Munik, Park Jaechan ve Kim Jonghyeong'dan oluşuyor.

Türkiye'de ilk kez Aralık 2019'da konser veren grup üyesi Kyoung Yoon, "2019'da Türkiye'yi ziyaret edip döndükten sonra sosyal medyada Türk fanların inanılmaz sıcak tepkileriyle karşılaştık. Sosyal medya üzerinden sıcak ve samimi yorumlarda da bulundular. Onların sevgisini çok yakından hissettik." dedi.

Kyoung Yoon, Türkiye denince akıllarına daha önce Fenerbahçe Grundig ve Eczacıbaşı takımlarında forma giyen tecrübeli voleybolcu Kim Yeon-koung'un geldiğini belirterek, "Türkiye denince artık aklımıza kardeş ülke, samimiyet ve yakınlık kelimeleri geliyor." ifadesini kullandı.

- "Türk yemeklerini yediğim zaman 'Acaba önceden Türk müydüm?' diye düşündüm"

Grup üyelerinden ilk kez Türkiye'ye gelen Kyoung Yoon, Türk yemeklerini beğendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ben diğer grup üyelerinden farklı olarak bu yıl Türkiye'ye ilk kez geldim. Birçok Türk yemeğini yedim ve hepsinin tadı gerçekten damağıma uydu. Türkiye'de Türk yemeklerini yediğim zaman 'acaba önceden bir Türk müydüm?' diye düşünmeden edemedim. Özellikle kaymak, kokoreç ve kebap gerçekten en sevdiklerim arasında."

Kyoung Yoon, Türkiye'de çok sayıda turistik yerin bulunduğunu anımsatarak, "Ama özellikle bir yer söylemem gerekirse öncelikle Ankara Kalesi'ne gitmek istiyorum. Orada kaleye çıkıp fotoğraf çektirmek istiyorum." dedi.

İstanbul'da özellikle gitmek istediği bir restoran bulunduğunu anlatan Kyoung Yoon, burada Türk lezzetlerini tatmak istediğini söyledi.

- Pinhani ve Edis'in şarkılarını biliyorlar

"Türkiye'ye gideceğinizi söylediğinizde ailenizin ve arkadaşlarınızın tepkisi ne oldu?" sorusuna, grup üyelerinden Kim Jonghyeong, "Ailem ve arkadaşlarıma Türkiye'ye gideceğimden bahsettiğimde gerçekten beni kıskandıklarını söylediler. 'Bizi de götürsen olmaz mı?' diye sordular." yanıtını verdi.

Jonghyeong, "Annemin gitmek istediği yerler arasında Türkiye birinci sırada bulunuyor. Anneme Türkiye'ye geleceğimi söylediğim zaman, 'Orada neler var güzelce öğrenip, bana söyle dedi.'" şeklinde konuştu.

Grup üyeleri, "Hiç Türkçe şarkı biliyor musunuz?" sorusuna, Pinhani'nin "Hele bi gel" ve Edis'in "Çok Çok" şarkılarını bildiklerini söyledi.

- "Yangınlar sebebiyle zor günler geçiren fanlarımıza güç olabilmeyi umuyoruz"

Türkiye'deki hayranlarıyla buluştukları için çok mutlu olduklarını aktaran Dongkiz, tekrar Türkiye'ye gelmek istediklerini ve hayranlarıyla olmak istediklerini belirtti.

Grup üyelerinden Park Jaechan, "Önceki geldiğimizde de bu kez de fanların o sevgisini çok yakından hissettik, çok da duygulandık. Özellikle bu dönemlerde Türkiye'deki hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumu hem de yangınlar sebebiyle zor günler geçiren fanlarımıza güç olabilmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de konser vermek için iki kez Ankara'ya geldiğini dile getiren Jaechan, "Ben daha önce de Ankara'ya geldim, bu kez de Ankara'ya geldim. Aslında istediğim şey Türkiye'nin tamamını gezebilmek, bir tur yapabilmek. O yüzden bir kez daha gelip bu dileğimi gerçekleştirmek istiyorum." dedi.