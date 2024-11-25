24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Oyuncu Hasan Kaçan oldu.

"50'LERDE ÇEKİLEN DİZİLER İLE 2024'TE ÇEKİLEN DİZİLERİN MANTALİTESİ AYNI"

50'lerde çekilen diziler ile 2024'te çekilen dizilerin mantalitesi aynı. AK Parti iktidarı diyorlar. Nasıl böyle bir düşmanlık aleni cebren böyle bir düşmanlık yapılabiliyor? İnançlı, dindar, tarikat ehli, cemaat ehli insanlara nasıl böyle bir düşmanlık yapılabiliyor? Böyle şeylerin yıllar sonra köpürtülmesi ve ölmüş zımbırtıların tekrardan bir şekilde Frankensteinlaştırılması yeni bir şeydir.

"BİZİM HEM GAZZE'Yİ HEM DE GAZZE İLE ALAKALI HER ŞEYİ UNUTMAMAMIZ LAZIM"

'Cukk' dergimizin sosyal medyadaki varlığı inşallah 6 ay sosyal medyada olacak. Sadece X değil işte Instagram, Facebook gibi mecralarda 6 ay geçirip dijital bir mizah dergisine dönüşmeyi hedefliyoruz. Allah nasip ederse öyle bir hedefimiz var. Cukk tabii ki başlangıç itibariyle %90 Gazze temalı karikatürler üretiyor ve onları paylaşıyor. Hiçbir zaman unutulmasın. Karikatürde 'Yıldızlar unutmayalım diye yan yana dizilmiş' diyor. Bizim hem Gazze'yi, hem de Gazze'yle ilgili her şeyi unutmamamız lazım. Mesela boykotu kesinlikle ihmal etmemek, unutmamak lazım. Ona bağlı her şeyi unutmamalıyız. Vazifemiz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, yazdığımızda, çizdiğimizde, konuştuğumuzda hep Gazze'nin yanında olup oradaki soykırımı da bütün dünyaya duyurmak