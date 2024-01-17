Disney Plus'ın sekiz milyon dolar harcadığı ve ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği "Atatürk" dizisinin FOX TV'de ve ardından sinemalarda yayınlanmasına karar verilmişti. Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istemişti. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren ve her fırsatta Atatürkçü olduklarını savunan sözde muhalif ünlüler, Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı tek kelime edememişti.

Yapımda Atatürk'ü oynayan oyuncu Aras Bulut İynemli, gazetecilerin 'Ermeni lobisinin baskısı ile kaldırıldığı düşünülüyor' demesi üzerine panikleyip, "Hiç oralara girmeyelim, bence bu açıklama yeterli" diyerek apar topar konuyu kapatmıştı.

DİSNEY'E SES ÇIKARAMAYIP SÜPER KUPA İPTALİ SONRASI PİYASAYA ÇIKTI



Disney'in kararı sonrası kafasını adeta kuma gömen İynemli, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptali sonrası yaptığı paylaşımda, Atatürk'ün sözlerini paylaşmıştı.

DİSNEY'E NEDEN BİR ŞEY DİYEMEDİĞİNİ ANLATIRKEN KIVRANDI: HERKES İŞİNİ YAPSIN



İynemli, TV100 canlı yayınında, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Disney'e neden bir şey diyemediği sorusu karşısında bir hayli zorlandı.

Bilinçli şekilde Disney'e ve Ermeni lobisine 'tepki göstermediğini' belirten İynemli, "Hayal kırıklığı, öfke hissettim. O öfkeyi yaşayan benim arkadaşlarımın, bu toprağın insanlarının yaşadığı öfkenin 10 katını hissettim. Ama ben bu işin içinde olduğum için, bu işin öznesi olduğum için ona göre davranmam gerekiyordu. Bu benim bilinçli kararım." diye konuştu.

Herkesin kendi tarafının sözcüsü olduğunu belirten İynemli, "Ben oyunculuk tarafını konuşurum" dedi.

HANİ HERKES KENDİ TARAFININ SÖZCÜSÜYDÜ?



İynemli, geçmiş dönemde birçok kez 'kendi tarafının sözcüsü' olmaktan çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

İynemli, Türkiye'yi aciz gösteren 'Help Turkey' manipülasyonunu yayan ünlü isimlerden birisiydi.