Arka Sokaklar 508.yeni bölüm fragmanı! 507. Son bölümde Mesut ölecek mi? - İzle

Türkiye’nin devam eden en uzun dizisi olan Arka Sokaklar dizisi 507. bölümüne gelmesine rağmen reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Umut bebeğin ölümünden sonra seyirciler 508. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Bebeğin ölümüyle açığa alınan Mesut intikam almak istediği için emre karşı gelerek büyük bir çatışmaya girmektedir. Peki mermilerin üstüne yürüyen Mesut çatışmadan sağ çıkabilecek mi? İşte Arka Sokaklar’ın 507. Son bölümü ve beklenen 508. yeni bölüm fragmanı….

Arka Sokaklar 508. bölüm fragmanı yayınlamadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut yeniden içki içmeye başlar. Ekrem, Derman’dan haber aldığını ve operasyona Mesut’la birlikte gitmek istediğini söyler. Mesut en sonunda kabul eder. Uyuşturucu yüklü kamyonu durdurur. İçindeki adamları vurup Ekrem’le birlikte kamyonu kaçırırlar. Muhip’e kamyonun içindeki uyuşturucular karşılığı, Derman’ı istediklerini söylerler. Muhip, Mesutları kandırır ve takas sözü verdiği yere adamlarını gönderir. Mesut ve Ekrem tehlikededir. Derman’ın aklı doğudan gelen uyuşturucu sevkiyatındadır. Kendisi de araçla birlikte geri gitmek istemektedir. Bu fikir Muhip’in aklına yatar.

Arka Sokaklar Yeni Gelen Oyuncular

Elvin Aydoğdu(Arka Sokaklar Ebru)

Elvin Aydoğdu 1979 İstanbul doğumludur ve Kadir Has Üniversitesi oyunculuk mezunudur. 39 yaşında olan Elvin Aydoğdu opera ve şan eğitimleri de almıştır. Asi ve Karayılan gibi dizilerden sonra son olarak Paramparça’da hayat verdiği Derya rolü ile parlamıştır.

Ebru dizide acil servis doktoru olarak karşımıza çıkacak ve Rıza Baba ve ekinine hastahanede destek olacak.

Osman Albayrak(Arka Sokaklar Ekrem Karaca)

Osman Albayrak Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1977 doğumlu olan Osman Albayrak aslen İzmit’lidir

Ekrem karakteri Arka Sokaklar dizisinde özel harekatçı bir polise hayat verecektir. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat vediği Batuhan karakteri ile çok sevilmiş yeniden dizilerde görülmeye başlamıştır.

Demet Gül (Arka Sokaklar Meryem)

Demet Gül Arka Sokaklar’a konuk oyuncu olarak dahil olacak. Demet Gül Arka Sokaklar’da Meryem ismine Hüsnüye aşık bir kadına hayat verecek

Yasemin Öztürk

Nimet Rıza müdürün hapse attırdığı örgüt üyesi eski bir polis.

İlker İnanoğlu (Arka Sokaklar Engin Müdür)

Arka Sokaklar’a 2015 yılında geri dönen ve sezon sonunda yeniden Arka Sokaklar’dan ayrılan İlker İnanoğlu bir kez daha Arka Sokaklar’a dönme kararı aldı. İlker İnanoğlu Arka Sokaklar’a ikinci kez geri dönecek. Bilindiği üzere İlker İnanoğlu Arka Sokaklarda Engin Müdür olarak izleyicisi karşısında yer almıştı ve yurt dışı tayini çıkması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Şimdi Rıza Baba’nın tutuklanmasından sonra Engin Müdür Rıza babayı aklamak için geri dönecek.

Arka Sokaklar Ayrılan ve Yeni Gelen Oyuncular 2018 2019

Arka Sokaklar dizisi oyuncu sektörüne en çok yıldız kazandıran dizisi. Kimler Arka Soaklar’da oynamadı ki. 13 sezondur ekranların vaz geçilmez dizisi olan Arka Sokaklar 2018 2019 yeni sezonunda da bir çok yeni ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kanal D ekranlarında 2018 2019 yeni sezonuna kalmayı başaran tek dizi olan Arka Sokaklar bu başarısını bence dinamik oyuncu kadrosuna borçlu zira sezon içinde bile bir diziyi tek başına çekebileceğiniz kadar oyuncu girer çıkar Arka Sokaklar dizisine.

Arka Sokaklar’da 13. yeni sezonun en önemli konusu kanser olan Hüsnü meselesi. Özgür Ozan’ın Arka Sokaklar dizisinden ayrılma gibi bir durumu asla yok. Özgür Ozan olmadan Arka Sokaklar mı olur? Bu nedenle ben Arka Sokaklar’da Hüsnü’nün kanseri yeneceğinden eminim ama Hüsnü Başkomisere de artık bir eş lazım adam yalnızlıktan kanser oldu gitti.