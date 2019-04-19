Arka Sokaklar 515. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Arka Sokaklar 514. Son cenaze Ali’ye mi ait?

Arka Sokaklar’ın 515. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Arka Sokaklar yine heyecan dolu bölümü ile ekranlara gelecek. Arka Sokaklar’ın son bölümünde Pınar ve ailesi hastanede beklerken Pınar annesine “Gitti anne gitti!” diyerek ağlar. Mesut nezarethanedeki suçludan sinirini çıkarır. Yapılan operasyon çetin geçer, Engin ise Oruç’un peşine düşer. Hüsnü Barış’ı bulmak için evine gelir. Hüsnü’yü ise başkası takip etmektedir. Hüsnü ölüm ile karşı karşıya kalır. . Ali ölümle, yaşam arasındaki ince çizgidedir. Pınar, kalbinin durduğu haberini alır ve yıkılır. Ekip, tam tekmil bir cenaze merasimindedir. Cenaze herkesi yasa boğmuştur. İzleyenlerin merakla beklediği sahne Ali'nin cenazesine mi ait? Tabuttaki kişi kim? İşte Arka Sokaklar 515. Yeni bölüm fragmanı ve 514. Son bölüme ait ayrıntılar haberimizde…

ARKA SOKAKLAR 515. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın 515. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 514. BÖLÜM ÖZETİ

İç kanama geçiren Ali, ikinci kez ameliyata alınır. Ameliyat sırasında kalbi durur. Rıza Baba, Ali için gerekli olan karaciğer donörünü bulmuş hastaneye getirmiştir. Bu donör Ali'nin babasıdır. Ameliyathane kapısında endişeli bir bekleyiş sürmektedir. Doktor elinden geleni yapar. Ali ölümle, yaşam arasındaki ince çizgidedir. Pınar, kalbinin durduğu haberini alır ve yıkılır.

Ekip, tam tekmil bir cenaze merasimindedir. Cenaze herkesi yasa boğmuştur. İzleyenlerin merakla beklediği sahne Ali'nin cenazesine mi ait? Tabuttaki kişi kim?

Bu sırada Hüsnü, Barış isimli bir kişinin izini sürmektedir. Hüsnü'nün de izini süren bir kişi vardır. Hüsnü, haber alamadığı Barış'ın evine gittiğinde bu şahıs onun arkasından sinsice yaklaşır ve silahını doğrultur. Hüsnü'nün hayatı tehlikededir!

ARKA SOKAKLAR YENİ GELEN OYUNCULAR

ELVİN AYDOĞDU(ARKA SOKAKLAR EBRU)

Elvin Aydoğdu 1979 İstanbul doğumludur ve Kadir Has Üniversitesi oyunculuk mezunudur. 39 yaşında olan Elvin Aydoğdu opera ve şan eğitimleri de almıştır. Asi ve Karayılan gibi dizilerden sonra son olarak Paramparça’da hayat verdiği Derya rolü ile parlamıştır.

Ebru dizide acil servis doktoru olarak karşımıza çıkacak ve Rıza Baba ve ekinine hastahanede destek olacak.

OSMAN ALBAYRAK(ARKA SOKAKLAR EKREM KARACA)

Osman Albayrak Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1977 doğumlu olan Osman Albayrak aslen İzmit’lidir

Ekrem karakteri Arka Sokaklar dizisinde özel harekâtçı bir polise hayat verecektir. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Batuhan karakteri ile çok sevilmiş yeniden dizilerde görülmeye başlamıştır.

DEMET GÜL (ARKA SOKAKLAR MERYEM)

Demet Gül Arka Sokaklar’a konuk oyuncu olarak dahil olacak. Demet Gül Arka Sokaklar’da Meryem ismine Hüsnüye âşık bir kadına hayat verecek

YASEMİN ÖZTÜRK

Nimet Rıza müdürün hapse attırdığı örgüt üyesi eski bir polis.

İLKER İNANOĞLU (ARKA SOKAKLAR ENGİN MÜDÜR)

Arka Sokaklar’a 2015 yılında geri dönen ve sezon sonunda yeniden Arka Sokaklar’dan ayrılan İlker İnanoğlu bir kez daha Arka Sokaklar’a dönme kararı aldı. İlker İnanoğlu Arka Sokaklar’a ikinci kez geri dönecek. Bilindiği üzere İlker İnanoğlu Arka Sokaklarda Engin Müdür olarak izleyicisi karşısında yer almıştı ve yurt dışı tayini çıkması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Şimdi Rıza Baba’nın tutuklanmasından sonra Engin Müdür Rıza babayı aklamak için geri dönecek.