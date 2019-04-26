Arka Sokaklar 516. yeni bölüm fragmanı! Arka Sokaklar 515. Son bölüm Ali kayıp!

Arka Sokakların 516. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Arka Sokakların yeni bölümünde ekibin başı belaya giriyor. Arka Sokaklar’ın son bölümünde Büyük patron ile tanışmak isteyen Mesut izinsiz bir şekilde aniden eve girer. Mesut “Mesut Güneri, asayiş şube komiseri.” kendini tanıtır ve gözdağı verir. Aylin “O kadın doktor moktor değilmiş. Her şeyi planlayan olmuş.” der. Nasuh olayı ekibin başına dert olur. Savcı Adnan ekibin üstüne giderken Rıza Baba’nın evine gelir ve “Ali kayıp." der. Rıza Baba “Evimi mi arayacaksınız?” diye sorar şaşkın bir şekilde. Hastaneden kaçan Ali ekiple buluşur ve “Her şeyi anlatacağım.” der. İşte Arka Sokaklar 516. Yeni bölüm fragmanı ve Arka Sokaklar 515. Son bölüm özeti sizlerle…

ARKA SOKAKLAR 516. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın 516. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR 515. SON BÖLÜM İZLE

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 515. BÖLÜM ÖZETİ

Nasuh’un kaçmasından dolayı Savcı Adnan, Rızaları ve Ali’yi suçlamaktadır. Nasuh bulunana kadar Ali’nin başı büyük derttedir. Ali, hastaneden gizlice kaçar. Nasuh, Ali’nin kaçtığını öğrenince yardım etmek ister. Ali’ye ulaşıp onu bir yerden aldıracaktır. Ali, Nasuh’un adamıyla buluşmuştur ki ekibimiz baskın yapar. Aynı anda Savcı Adnan da olay yerine gelmiştir. Ali’nin üzerinde Nasuh’un adamının telefonu çıkar.

Canan’ın kocasının akrabası Sefer, mal paylaşımıyla ilgili çıkan konudan dolayı Canan’ı tehdit eder. Canan ilgilenmeyince Canan’ın ve Ceren’in olduğu arabayı tarar. Canan ve kızı Ceren korkmuştur. Canan kendine koruma olarak Mesut’u ister; ancak, Mesut bunu kabul etmez.

Selin Engin Müdür’den tayinini ister. Mesut, Engin’le konuşur ve engellemeye çalışır. Selin uzun süre tayini çıkmayınca Engin’e mesleği bırakmayı düşündüğünü söyler. Engin mecburen tayini ayarlar ve Selin çocuk şubeye geçer.

Kemalettin hapisten yeni çıkmıştır. Samet’ten sahte pasaport ve araba almıştır. Araba yolda bozulur. Cenap yolda kalan Kemalettin’i arabaya alır. Arabada oğlu Oğuz da vardır. Araba terk edilmiş şekilde bulunur. Cenap ve oğlunun hayatı tehlikededir. Kemalettin’in tır parkında görüldüğü haberi Zeliha’nın haber merkezine gelmiştir. Zeliha ve kameramanı haber için giderler. Kemalettin, Zeliha’yı rehin alır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

‘Arka Sokaklar’ yeni sezonda Can Nergis ‘Onur Yalçın’, Müge Boz ‘Ece Dündar’ ve Beril Kayar da ‘Deniz Gençoğlu’ karakterlerini canlandıracak.

Tüm oyuncu kadrosu (kim kimdir): Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

ARKA SOKAKLAR YENİ GELEN OYUNCULAR

ELVİN AYDOĞDU(ARKA SOKAKLAR EBRU)

Elvin Aydoğdu 1979 İstanbul doğumludur ve Kadir Has Üniversitesi oyunculuk mezunudur. 39 yaşında olan Elvin Aydoğdu opera ve şan eğitimleri de almıştır. Asi ve Karayılan gibi dizilerden sonra son olarak Paramparça’da hayat verdiği Derya rolü ile parlamıştır.

Ebru dizide acil servis doktoru olarak karşımıza çıkacak ve Rıza Baba ve ekinine hastahanede destek olacak.

OSMAN ALBAYRAK(ARKA SOKAKLAR EKREM KARACA)

Osman Albayrak Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1977 doğumlu olan Osman Albayrak aslen İzmit’lidir

Ekrem karakteri Arka Sokaklar dizisinde özel harekâtçı bir polise hayat verecektir. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Batuhan karakteri ile çok sevilmiş yeniden dizilerde görülmeye başlamıştır.

DEMET GÜL (ARKA SOKAKLAR MERYEM)

Demet Gül Arka Sokaklar’a konuk oyuncu olarak dahil olacak. Demet Gül Arka Sokaklar’da Meryem ismine Hüsnüye âşık bir kadına hayat verecek

YASEMİN ÖZTÜRK

Nimet Rıza müdürün hapse attırdığı örgüt üyesi eski bir polis.

İLKER İNANOĞLU (ARKA SOKAKLAR ENGİN MÜDÜR)

Arka Sokaklar’a 2015 yılında geri dönen ve sezon sonunda yeniden Arka Sokaklar’dan ayrılan İlker İnanoğlu bir kez daha Arka Sokaklar’a dönme kararı aldı. İlker İnanoğlu Arka Sokaklar’a ikinci kez geri dönecek. Bilindiği üzere İlker İnanoğlu Arka Sokaklarda Engin Müdür olarak izleyicisi karşısında yer almıştı ve yurt dışı tayini çıkması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Şimdi Rıza Baba’nın tutuklanmasından sonra Engin Müdür Rıza babayı aklamak için geri dönecek.

Arka Sokaklarda sezon finali öncesi diziye yeni gelen Ömür Arpacı şehit olarak diziden ayrıldı. Avukat Taner karakterini canlandıran Melih Görgün de diziden ayrıldı. Emir Berke Zincidi, Şanlı karakterini canlandıran Selahattin Bel ve Nasuh karakterini canlandıran Nişan Şirinyan da yeni gelmesine rağmen yeni sezonda Arka Sokaklarda yok