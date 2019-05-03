Arka Sokaklar 517. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Arka Sokaklar 516. Son bölüm Mesut’un evini basarlar! Bölümde

Arka Sokaklar 517. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde de heyecan devam ediyor. Arka Sokaklar’ın son bölümünde herkes Ali’nin bu durumuna çok üzülür. Rıza Baba ise Nasuh ile konuşur ve “Sen kendini kurtardın. Olan Ali’ye oldu. Senin kaçışına yardım etmekten suçlanıyor şimdi.” der. Nasuh ise bu duruma üzülür ve Rıza Baba’ya “Kaçışımı ben planladım.” der. Rıza Baba bunun bir önemi olmadığını ifade ederek “Onu savcıya anlatmak ister misin?” der. Nasuh ise kaçış planını erteler. Firaz Ekrem’i vurur ve Mesut’a gözdağı verir. Mesut’un olduğu ev ise basılır ve eve ateş açılır.

ARKA SOKAKLAR 517. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın 516. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 516. BÖLÜM ÖZETİ

Ali tutuklanarak adliyeye sevk edilir. Herkes Ali’nin gidişini gözü yaşlı seyreder. Nasuh duruma üzülür ve Ali’yi kurtarmak için cezaevi aracına saldırır; ancak, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır.

Şebnem Nasuh’u kaçırmak için özel uçak ayarlar. Pilot Aykut’la anlaşır. Canan, Mesut’a Nasuh’u kaçıracak pilotun numarasını verir. Pilotla işbirliği yapılır. Hakan, Nasuh’u uçuracak pilotmuş gibi davranır ve gizli operasyona başlanır.

Hakan ve Aylin bebeğe bakması için Nesrin anneyi getirirler. Bebeğe hep beraber isim düşünürler. Aylin ve Hakan bebeği evlatlık edinmek için harekete geçer.

Firaz eylem koymak için nalburdan malzeme alır. Baran yanında muhbirdir. Baran koyulacak eylemi Ekrem’e haber verir ve ekip baskın hazırlığı yapar.

Firaz ve adamları Ekrem’i kurşunlamaya başlarlar. Ekrem’in kanlı künyesini Mesut’a gönderir. Bu yapacağı tehlikeli saldırının ilk habercisidir. Beklemedikleri bir anda Firaz, Mesut, Canan ve Ceren’i ansızın ateş altında bırakır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 1966 yılında Bolu'da bir memur çocuğu olarak doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Ankara Bahçelievler'de ilkokul ve ortaokulu okudu. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol sporu ile ilgilendi ve oynadı. Ankara Sanat Tiyatrosunda kısa bir süre tiyatro ile ilgilendi.

İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Ve İzmir'e giderek İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu arada İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında harçlığını çıkarmak için animatörlük yaptı.

Televizyona ilk olarak Susam Sokağında postacı rolü ile başladı.

İzmir'den sonra Adana Devlet Tiyatrosu, sonra da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Daha sonra İstanbul'a geçerek Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda çalıştı.

2002 yılında Hamdi Alkan'ın Reyting Hamdi programı ile de komedi macerası başladı.

2002 yılında başlayan, yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu senaristler arasında bulunan 2002- 2012 yılları arasında Metin Açıkgöz, 2010-2012 yılları arasında Müfit Can Saçıntı'nın yazdığı "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık light Selami karakteri ile meşhur oldu. Dizide baş rollerde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ oynadı.

2006'dan bu yana Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide Komiser Hüsnü Çobanı oynamaktadır. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Özgür Ozan, 2 Temmuz 2005 tarihinde Neslihan Uğurlu ile evlendi. Derin Deniz (d.2006) adında bir oğlu vardır.

Tiyatro Oyunları:

2006 - Azizname - Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik

- Muammer Muammer

- Kaç Baba Kaç

- Hayvan Çiftliği

- OthelloTılsım

- Çil Horoz

1986 - Özgürlüğün Bedeli: Emmanuel Robles - Ankara Sanat Tiyatrosu

1985 - Savaş Oyunu: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu

- Pırtlatan Bal - Aziz Nesin

Filmleri ve Dizileri:

2012 - İşler Güçler (Halıcı) (TV Dizisi)

2010 - Umut Yolcuları (Hüsnü) (TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Sinema Filmi)

2008 - 2009 - Kavak Yelleri (TV Dizisi)

2006 - 2014 - Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2006 - Acemi Cadı (Hüsnü Çoban) (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (Mekmenımın) (TV Dizisi)

2004 - Çocuklar Ne Olacak (Selami) (TV Dizisi)

2004 - Kadın Terzisi (Veli) (Sinema Filmi)

2002 - Çocuklar Duymasın (Selami) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Selami) (TV Dizisi)

2000 - Zülküf ile Zarife (TV Filmi)

2000 - Hırsızın Oğlu (TV Dizisi)

2000 - Dikkat Bebek Var (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1998 - Örümcek (Piyano Öğretmeni) (TV Dizisi)

1998 - Sırılsıklam (Tacizci Patron) (TV Dizisi)

1998 - Sibel (TV Dizisi)

1998 - Kaç Para Kaç (Garson) (Sinema Filmi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)

1997 - Ruhsar (Polis) (TV Dizisi)

1997 - Kolsuz Bebek (Cemil) (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Doktor) (TV Dizisi)

1996 - Gurbetçiler (Avukat) (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1985 - Keriz (Köylu ) (Sinema Filmi)

1984 - Postacı (Postacı) (Sinema Filmi)

İLKER İNANOĞLU KİMDİR?

İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965; İstanbul doğumlu. Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.

Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun “Yumurcak” filminde oynadı.İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu,Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu,ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu’nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.

“Yumurcak” filmleriyle ünlenen İlker İnanoğlu’nu, babası, ülkede başlayan terör eylemleri üzerine İsviçre”nin Cenevre Şehirndeki Leman Koleji ne kaydettirdi. İlker İnanoğlu Antalya Film Festivali’nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü aldı.

1986 yılında,Türkiye’ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden’le (Mazhar Alanson’un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik’ten ayrıldı.Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles’ta Amerikalı eşi Chole’den bir oğlu oldu ve adını Berker koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım’dan boşandı.

Filmografi

Hayat Yolunda – 2014-2015

Bu Son Olsun

Güzel Çirkin Yapımcı 2013

Alev Alev 2012-2013

Hayda Bre

Doktorlar 2010

Arka Sokaklar 2007-2011 2015

Üç Tatlı Cadı

Babam Çok Değişti Anne

Son Yüzleşme

Kurşun Asker (Aynı zamanda bu filmde yönetmenlik,yapımcılık ve senaryo yazarlığı yapmıştır)

Anne Babamla Evlensene

Yeşil Işık

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Küçük Şahit

Le Ricain

Yumurcak Belalı Tatil

Yumurcak Veda

Yumurcak Küçük Kovboy

Yumurcak Küçük Şahit

Yumurcağın Tatlı Rüyaları

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

Yumurcak