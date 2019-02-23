Arka Sokaklar yeni 507.bölüm fragmanı! Arka Sokaklar 506.son bölümde Mesut şoke etti!

506. son bölümüyle bu akşam ekaranlara gelen Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Arka Sokaklar reytinglerde yine birinci sırada.Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetini takipçleri merak ediyor. Son bölümünde Umut'un ölmesiyle özellikle Selin olamak üzere ekip ve ekran balşındaki seyirciler üzüntü dolu dakikalar yaşadı. Arka Sokakların 507. yeni bölümünde ise Derman büyük sürpriz yapıyor. Selin patlamayı görünce feryadı basıyor. Aracın içinde Umut bebek var mıydı ve Umut bebek öldü mü? Arka Sokaklar 506. yeni bölüm fragmanı sizlerle…

Arka Sokaklar 507.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

İşte Fragman…

ARKA SOKAKLAR 506. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin'in annelik yaptığı yeğeni Umut öldü mü?

Mesut, Umut’u da almış, neşeli şekilde eve dönmektedir. Derman’ın kendisini takip etmesinden şüphelenir. Volkan ve Umut’u eve gönderir. Kendisi Derman’la çatışır. Dermanlara takviye araç gelir ve Mesut’un mermisi bitmek üzeredir. Polisler desteğe gelirler. Bu esnada bir patlama sesi duyulur. Destek polislerin gelmesiyle Dermanlar da kaçar.

Mesut patlamış araca gidince, yaralı Volkan’ı ve ölen Umut bebeği bulur. Herkes yıkılmış haldedir. Selin, Umut’un ölümünden Derman’ın peşini bırakmaması sebebiyle Mesut’u suçlu bulmaktadır.

Derman, Kemerli isimli teröristlerin bölgesine gider. Lider konumundaki Muhip onu karşılar. Ulaş, yanında Muhip’in adamıyla, Derman’a ilaç almaya diye çıkar ve kaçmaya kalkışır. Ekrem, Derman’a çok yaklaştığını söyler ve Mesut’u arar. Ekibimiz de bu esnada Ulaş’ın kaçtığını öğrenmiştir. Ulaş’ı almaya gideceklerdir ama Mesut ve Ekrem onlardan önce davranmıştır. Ulaş’ı döve döve Kemerli mahallesinin yerini öğrenirler. Mesut, Ekrem’i de bayıltır. Yüklü miktarda mühimmat alır ve kemerli mahallesine tek tabanca şekilde giriş yapar. Mesut adeta ölüme gidiyordur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 Şubat 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 505. yeni bölümünde Hüsnü ve ekip, kaçırılan kızı Zeliş'i bulmaya çalışıyorlar! Zeliş, namus için karısını bıçaklayan bir adamın haberini yapar. Kadın, haklı olduğu halde adam kıskançlıktan intikam almak için eşini bıçaklar. Kadın hayatta kalır ve adam da dava süresince tutuksuz yargılanmaya başlar.

Zeliş, mahkemenin verdiği kararı haksız bulur ve kadın örgütleri ile hareket ederek adamın tutuklu yargılanmasını sağlamaya çalışır. Gözü dönen adam kız kardeşini de kullanarak Zeliş'i yakalar. Onu öldüresiye döverek ormanlık alana atar. Hüsnü ve Çoban ailesi haber alamadıkları Zeliş'in hayatından endişe duymaya başlarlar. Ekip, adamı ve suça bulaşan ailesini tutuklamayı başarır. Adam sorguda hiç bişey söylemezken, kız kardeşinin eşi Zeliş'in öldüğünü söyler. Hüsnü ve ekip, adamın söylediği ormanlık alanda Zeliş'i aramaya başlarlar...

ARKA SOKAKLAR YENİ GELEN OYUNCULAR

ELVİN AYDOĞDU(ARKA SOKAKLAR EBRU)

Elvin Aydoğdu 1979 İstanbul doğumludur ve Kadir Has Üniversitesi oyunculuk mezunudur. 39 yaşında olan Elvin Aydoğdu opera ve şan eğitimleri de almıştır. Asi ve Karayılan gibi dizilerden sonra son olarak Paramparça’da hayat verdiği Derya rolü ile parlamıştır.

Ebru dizide acil servis doktoru olarak karşımıza çıkacak ve Rıza Baba ve ekinine hastahanede destek olacak.

OSMAN ALBAYRAK(ARKA SOKAKLAR EKREM KARACA)

Osman Albayrak Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1977 doğumlu olan Osman Albayrak aslen İzmit’lidir

Ekrem karakteri Arka Sokaklar dizisinde özel harekâtçı bir polise hayat verecektir. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Batuhan karakteri ile çok sevilmiş yeniden dizilerde görülmeye başlamıştır.

DEMET GÜL (ARKA SOKAKLAR MERYEM)

Demet Gül Arka Sokaklar’a konuk oyuncu olarak dahil olacak. Demet Gül Arka Sokaklar’da Meryem ismine Hüsnüye âşık bir kadına hayat verecek

YASEMİN ÖZTÜRK

Nimet Rıza müdürün hapse attırdığı örgüt üyesi eski bir polis.

İLKER İNANOĞLU (ARKA SOKAKLAR ENGİN MÜDÜR)

Arka Sokaklar’a 2015 yılında geri dönen ve sezon sonunda yeniden Arka Sokaklar’dan ayrılan İlker İnanoğlu bir kez daha Arka Sokaklar’a dönme kararı aldı. İlker İnanoğlu Arka Sokaklar’a ikinci kez geri dönecek. Bilindiği üzere İlker İnanoğlu Arka Sokaklarda Engin Müdür olarak izleyicisi karşısında yer almıştı ve yurt dışı tayini çıkması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Şimdi Rıza Baba’nın tutuklanmasından sonra Engin Müdür Rıza babayı aklamak için geri dönecek.

Arka Sokaklarda sezon finali öncesi diziye yeni gelen Ömür Arpacı şehit olarak diziden ayrıldı. Avukat Taner karakterini canlandıran Melih Görgün de diziden ayrıldı. Emir Berke Zincidi, Şanlı karakterini canlandıran Selahattin Bel ve Nasuh karakterini canlandıran Nişan Şirinyan da yeni gelmesine rağmen yeni sezonda Arka Sokaklarda yok.

Yapımcı : Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen: Orhan Oğuz

Genel Koordinatör: Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı: Ahmet Yurdakul

Senaryo: Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular: Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada Baykan (Zeyno Bebek)