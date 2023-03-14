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Medya

Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız

Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medya hesabından sitem ederek, “Para verdiniz diye beni satın alamazsınız” dedi.

IHA14 Mart 2023 Salı 13:06 - Güncelleme:
Armağan Çağlayan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Para verdiniz diye beni satın alamazsınız
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Yapımcı ve sunucu olan Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medya hesabından eleştiri yağmuruna tuttu. İzmir'de sergilediği 'Size Anlatacaklarım Var' gösterisinin ardından kuliste yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Çağlayan "İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Size Anlatacaklarım Var' gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti" diyerek şunları söyledi:

"Instagram'dan milyon 'hakarete' uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim. Oyun bitikten sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp bana bağırmaya başladı. 'Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'beraber çözüm bulalım sisteme' dedi. Ben de 'sisteme çözüm bulmakla ben sorumlu değilim. Hem işinizi düzgün yapmıyorsunuz hem de bana bağırıyorsunuz' dedim. 'Ben Instagram'dan biletler bittiği için milyon hakarete uğradım, hem de siz bana sesinizi yükseltiyorsunuz' dedim. Ve ben de sesimi yükselttim. Liyakatsiz insan zor, hayatın her alanında zor. İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız! Siz bir oyun parası verdiniz diye beni satın almadınız! Alamazsınız! Daha da beni oyunla ilgili aramayın!' dedim."

Çağlayan, "Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Ceren Hanım, yarın sekreteri aracılığıyla, 'yarın görüşebiliriz' dedi. Artık size ihtiyacımız yok Ceren Hanım. Ne size, ne belediyeye. İşinizi doğru yapın herkese yeter! Siz de o koltukta işinizi doğru yaparak oturabilirsiniz!" diyerek sözlerini tamamladı.

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