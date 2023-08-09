Arzu Sabancı'dan skandal paylaşım! Müslüman turistlere nefret kustu

Daha önce 'Ülkede mülteci istemiyorum' paylaşımıyla tepkilerin odağı haline gelen cemiyet hayatının ünlü ismi Arzu Sabancı, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıllar önce Roma'da yaşayan İtalyan bir arkadaşının şehirdeki turist kalabalığından şikayet ettiğini ve kendisinin buna çok şaşırdığını dile getiren Sabancı, şimdi aynı durumu kendisinin yaşadığını söyledi. Sabancı, "Şimdi İstanbulumuz aynı durumda" diyerek Nişantaşı ve Bebek'teki turist kalabalığından şikayetçi oldu.

"ROMA'DAKİ TURİST SAYISINDAN ŞİKAYET EDİYORDU"

"Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu... Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim.

"SİMSİYAH KIYAFETLİLERLE KAPLI"

Şimdi İstanbulumuz aynı durumda... Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi... Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."

TEPKİ YAĞDI

Sabancı'nın paylaşımı sosyal medyada tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı 'Turistler Avrupa'dan gelse şikayetçi olmazdı' gibi yorumlarda bulundu.