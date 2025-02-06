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Medya

Asrın Felaketi'nin ikinci yılına özel yayınlar TRT kanallarında izleyicilerle buluşuyor

TRT, 'Asrın Felaketi' olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde yaşananları, bölgenin yeniden inşasında gelinen noktayı özel yayınlarıyla ekran ve radyolarına taşıyacak.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
Asrın Felaketi'nin ikinci yılına özel yayınlar TRT kanallarında izleyicilerle buluşuyor
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Depremi yaşayanlar tarafından aktarılan ve deprem gününden sonra yaşananlarla çözüm yollarının ele alındığı "Yıkılmayan Hayallerim" ile 11 ilin yeniden yapılandırılmasında AFAD'ın etkin bir rol oynadığı inşa ve ihya süreci, Hatay'da yaşayan bir ailenin yaşam hikayesi üzerinden sürecin anlatıldığı "Birlikte Yeniden" belgeseli, bu akşam saat 20.00 ve 20.25'te TRT 1, TRT Belgesel, TRT Türk, TRT Avaz ve TRT Eba'da ortak yayınla ekranlara gelecek.

Bu akşam saat 20.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak "Doğal Tehdit Afetler" belgeseli, Elbistan merkezli iki depremi ve sonrasında yaşananları, depremin canlı şahitleri tarafından aktaracak.

TRT Türk'ün "Rehber" programında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Birimi'nden katılacak konuklarla bugün saat 16.00'da deprem sonrası psikososyal destek ve yapılan faaliyetler konuşulacak.

- TRT HABER'DEN GÜN BOYU ÖZEL YAYIN

TRT Haber, gün boyu canlı yayın ve özel haberlerle hem depremde hem de aradan geçen iki yıl içinde yaşananları ekranlara taşıyacak.

Yarın saat 02.35'de "Yıkılmayan Hayallerim" ve saat 03.45'te "Birlikte Yeniden", TRT Haber ekranlarından gösterilecek.

Depremde 10 yakınını kaybeden Güngör çiftinin hikayelerinin konuşulduğu "Ömür Dediğin" programı, 8 Şubat saat 21.00'de ekranlara gelecek. Depremden sonra birçok yakınını kaybedip Ankara'ya yerleşerek ayakta kalmaya çalışan Alan ailesini konu alan "Hayata Tutunmak" belgeseli, 17. bölümüyle 9 Şubat'ta saat 14.40'ta seyredilebilecek.

Kahramanmaraş'tan canlı yayınla "6 Şubat Deprem Özel Yayını" ise bugün TRT Kurdi ekranlarında olacak.

Türkiye'nin deprem bölgesindeki ihya ve inşa faaliyetlerini anlatan belgesel "Focal Point Türkiye Rebuilds" belgeseli gün boyu TRT World ekranlarında gösterilecek.

TRT Avaz'da, "Avrasya Gündemi" programı canlı yayınla saat 13.00'te ekranlara gelecek.

TRT radyolarında ise güne özel konu, konuk ve yayınlar ile 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anılacak.

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