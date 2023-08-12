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Medya

Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney'e tek kelime etmedi! ''Hiç oralara girmeyelim''

Dijital yayın platformu Disney Plus'ın “Atatürk' dizisini Ermeni lobilerinin baskısı yüzünden yayınlamama kararı büyük tepki çekti. Filmde Atatürk'ü canlandıran İynemli Disney Plus'ın kararıyla ilgili ilk kez konuştu. 'Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım' diyen İynemli, gazetecilerin 'Ermeni lobisinin baskısı ile kaldırıldığı düşünülüyor' demesi üzerine panikleyerek, 'Hiç oralara girmeyelim, bence bu açıklama yeterli' diyerek apar topar konuyu kapatması dikkat çekti.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 08:45 - Güncelleme:
Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli Disney'e tek kelime etmedi! ''Hiç oralara girmeyelim''
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Geçen yıl Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklamıştı.

Geçen haftalarda sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, "Atatürk" dizisine de yer vermeme kararı aldı.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, Disney Plus'un kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

"DÜNYADA İZLENMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Gazete Magazin'e konuşan İynemli "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk'e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

ERMENİ LOBİSİ SORUSUNU DUYUNCA...

Gazetecilerin 'Ermeni lobisinin baskısı ile kaldırıldığı düşünülüyor' demesi üzerine panikleyen Aras Bulut, "Hiç oralara girmeyelim, bence bu açıklama yeterli" diyerek apar topar konuyu kapatması ise dikkat çekti.

NEDEN KALDIRILDI?

"Atatürk" dizisinin iptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü.

ABD'deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) önceki gün destekçilerine Atatürk'ü yücelttiğini iddia ettikleri diziye karşı yürüttükleri kampanya için teşekkür ederek dizinin iptal edildiğini açıkladı. Çekilen bölümlerin, 3 Kasım'dan itibaren sadece Türkiye'deki sinemalarda gösterilecek uzun metrajlı bir filme dönüştürüleceği de iddia edildi.

ÇOK SAYIDA ÜYE KAYBETTİ

"Atatürk" dizisinin yayınlanmama kararının ardından tartışma konusu olan uluslararası dijital film ve dizi platformu Disney Plus'ın global pazarda son 3 ayda 11,7 milyon üye kaybettiği açıklandı.

Bu yılın üçüncü çeyrek finans raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7,4 gerilediğini belirtti.

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