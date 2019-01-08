ATV yayın akışı canlı izleme linki 8 Ocak 2019 Çarşamba ATV yayın akışı bugün neler var?

ATV yayın akışı 8 Ocak 2019 itibari ile araştırılıyor. Çarşamba ATV yayın akışı bugün neler var? Televizyon izleyicileri yayın akışlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. Dizilerin yeni bölümleri yılbaşı itibari ile ekrana gelmiyor. Bu da yayın akışlarına olan merakı arttırdı. Dizilerin sevenleri yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceğini öğrenmek istiyorlar. ATV yayın akışında bu akşam da dizilerin yeni bölümleri bulunmuyor. EDHO yeni bölümü ile 8 Ocak yayın akışında yer almıyor. 06:15’te Aşk ve Mavi, 08:00’de Kahvaltı Haberleri, 10:00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13:00’da ATV Gün Ortası, 14:00’da Beni Bırakma, 16:20’de Esra Erol’da, 19:00’da ATV Ana Haber yayınlanacak. Daha Hızlı ve Daha Öfkeli biflmi 20:00’da ekrana gelecek. Hızlı ve Öfkeli, hız, heyecan, macera, güzel kadınlar ve muhteşem arabalar arasında akıp giden ve hiç düşmeyen temposu ile bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Emekliye ayrılan Brian O’Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O’Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami’li tüccar Carter Verone’u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar.

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Aşk ve Mavi

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:0 Daha Hızlı ve Öfkeli- Yabancı Sinema

22:00 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

00:00 72. Koğuş

02:00 Ağlama Anne

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü, televizyonların reklam anlaşmaları sebebiyle Ocak'ın son haftası yayınlanması bekleniyor.

BENİ BIRAKMA

Meltem'in planları tutar.

Meltem'in planları tutar, Tarık ve Sıla aşkı büyük bir darbe daha yer. Ancak Tarık'ın Meltem'e geri dönmesi için tüm bu yaşananlar yeterli olacak mı? Öte yandan Kıymet, Sıla'yı Kerem'e yamamak için durmaksızın çalışır. Bora, masum olduğuna ikna olduğu Esin'i serbest bırakırken Leyla gizlice yaptıklarıyla sinirlerinin iyiden iyiye yıpranmasına sebep olur. Zeynep ise Bergüzar'ı Bora'nın kaçırdığını düşünürken şok bir gerçekle karşılaşır.

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ

Hızlı ve Öfkeli, hız, heyecan, macera, güzel kadınlar ve muhteşem arabalar arasında akıp giden ve hiç düşmeyen temposu ile bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Emekliye ayrılan Brian O’Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O’Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami’li tüccar Carter Verone’u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar. Filmin yönetmeni John Singleton, heyecan ve macera ile izleyicisinin ayaklarını yerden kesiyor.

DİZİLER NEDEN YOK?

Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek.

GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA

Jet Sosyete dizinini senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.Birsel; "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.