Avengers: Endgame konusu nedir? Avengers: Endgame’de kimler oynuyor? Robert Downey Jr. (Tony Stark / Demir Adam) kim? Sorularına filmin 25 Nisan’da vizyona girdiğinden beri yanıt aranıyor. Marvel evreninin yeni filmi Avengers: Andgame Türkiye de dahil olmak üzere dünyada büyük yankı uyandır. Peki, Robert Downey Jr. (Tony Stark / Demir Adam) kim? Iron Man ile hayatının yönünü bulan, şansını aramaktan asla vazgeçmeyen yenilmez savaşçı, oyuncu Robert John Downey Jr’ın hayat hikayesidir. Robert Downey, 1970 yılında 5 yaşındayken babasının çevirdiği Pound adlı filmde küçük bir rol alarak sinema kariyerine başlamıştır. Aynı zamanda iyi bir müzisyen de olan Robert Downey Jr., 80'lerin sonu ile 90'ların başında rol aldığı filmler ile üne kavuşmuştur. İşte film ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
AVENGERS: ENDGAME KONUSU
Avengers: Endgame, Marvel Comics’in İntikamcılar adlı süper kahraman grubundan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen ABD süper kahraman filmi. 2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin devamı niteliğindedir. Film, ABD’de 26 Nisan 2019’da vizyona girdi.
AVENGERS: ENDGAME OYUNCULARI
Robert Downey Jr. – Tony Stark / Demir Adam
Josh Brolin – Thanos
Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk
Tom Hiddleston – Loki
Chris Evans – Steve Rogers
Chris Hemsworth – Thor
Jeremy Renner – Clint Barton / Hawkeye
Chris Pratt – Peter Quill / Star-Lord
Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff / Scarlet Witch
Benedict Cumberbatch – Stephen Strange
Evangeline Lilly – Hope van Dyne / Wasp
Karen Gillan – Nebula
Anthony Mackie – Sam Wilson / Falcon
Tom Holland – Peter Parker / Örümcek Adam
Zoe Saldana – Gamora
Dave Bautista – Drax the Destroyer
Paul Bettany – Vision
Scarlett Johansson – Natasha Romanoff / Black Widow
Jon Favreau – Harold “Happy” Hogan
Gwyneth Paltrow – Virginia “Pepper” Potts
Sebastian Stan – Bucky Barnes / Winter Soldier
Don Cheadle – James “Rhodey” Rhodes / War Machine
Pom Klementieff – Mantis
Paul Rudd – Scott Lang / Ant-Man
Brie Larson – Carol Danvers / Captain Marvel
Hiroyuki Sanada
ROBERT DOWNEY KİMDİR?
1970 yılında 5 yaşındayken babasının çevirdiği Pound adlı filmde küçük bir rol alarak sinema kariyerine başlamıştır. Aynı zamanda iyi bir müzisyen de olan Robert Downey Jr., 80'lerin sonu ile 90'ların başında rol aldığı filmler ile üne kavuşmuştur.
1996 yılının ağustos ayında alkollü trafiğe çıkma, eroin ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan ilk kez tutuklanıyor. 3 yıllık hapis cezasına çarptırılıyor; sürekli uyuşturucu testi ve tedavi görmesi şartıyla serbest bırakılıyor. Bir yıl sonra yine aynı sebeplerden dolayı tutuklanıp, 6 ay hapis yatıyor. Hapisten sonra rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor ancak yeniden Malibu´daki çılgın hayatına dönünce, her şey baştan başlıyor. Uyuşturucu ile ilk kez babasının ona 8 yaşındayken uzattığı esrarlı sigara sayesinde tanıştığını söylüyor.
Robert Downey Jr. henüz küçük bir çocukkken babasıyla birlikte marijuana içiyordu ama daha sonra bu kokain bağımlılığına dönüştü. 90'lı yılların sonlarında uyuşturucu bağımlısı olmuş, 180 gün hapis yatmış, ancak 2000 yılında bu bağımlılıktan da kurtulmuştur. Ardından Ally McBeal adlı TV dizisi ile kariyerine başarılı bir dönüş yapmıştır. Ancak ilk sezon bitiminde aktörün yeniden uyuşturucuya başlaması nedeniyle prodüktör tarafından dizi ile ilişkisi kesilmiş, Downey Jr. bir yıllık bir tedavi ve 3 yıllık deneme süresinden sonra ancak 5. ve son sezonda küçük bir rol ile Ally McBeal'e dönebilmiştir.
Sinema dünyasına kendini yeniden kabul ettirebilmek için 2000'lerin ortasında çok sayıda filmde oynadı. 2007 yılında David Fincher'ın Zodiac filminde oynadı. 2008'de Iron Man serisinin ilk filminde milyarder iş adamı Tony Stark rolünü üstlendi. 2010 ve 2013'te serinin ikinci ve üçüncü filmlerinde de boy gösterdi. 2008 yılında Ben Stiller'ın Tropik Fırtına (Tropic Thunder) filminde rol icabı zenci olan bir aktörü canlandırdı.
´Chaplin´, ´Kiss Kiss, Bang Bang´, ´Gothika´ ve ´Family Guy´ gibi filmleriyle tanınan ve defalarca Oscar´a aday gösterildi.
2009'da Guy Ritchie'nin Sherlock Holmes uyarlamasında Sherlock rolüyle izleyici karşısına çıktı. Bu filmde Jude Law ve Rachel McAdams ile başrolü paylaştı. 2011'de serinin devam filminde rolünü tekrar etti. 2012 yılında Marvel Comics'in süper kahramanlarını bir araya getiren Yenilmezler (The Avengers) filminde yine Iron Man rolündeydi.
Film kariyerine paralel olarak müzik kariyerini de sürdüren Robert Downey 2004 yılında ilk ve tek albümünü "The Futurist" çıkardı.
1984 ile 1991 yılları arasında "Sex and The City" adlı dizinin yıldızı oyuncu Sarah Jessica Parker ile birlikte oldu.
Evlilikleri :
1. Evliliği : 29 Mayıs 1992 tarihinde oyuncu Deborah Falconer ile evlendi. 26 Nisan 2004 tarihinde boşandı. Indio Falconer Downey (d.1993) adında çocuğu vardır. 2. Evliliği : 27 Ağustos 2005 tarihinde film yapımcısı Susan (Levin) Downey ile evlendi. Exton Elias Downey (d. 2012) adında çocuğu vardır.
Robert Downey, oğlu Indio Falconer Downey ve eşi Susan (Levin) Downey ile Beverly Hills´te yaşıyor.
Filmleri :
2015 - The Avengers: Age of Ultron
2013 - Chef
2013 - Iron Man 3
2012 - Yenilmezler
2011 - Sherlock Holmes: Gölge Oyunları
2010 - Git Başımdan!
2010 - Iron Man 2
2009 - Sherlock Holmes
2009 - The Soloist
2008 - Iron Man
2008 - The Incredible Hulk
2008 - Tropik Fırtına
2007 - Charlie İş Başında
2007 - Zodiac
2006 - A Scanner Darkly
2006 - Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu
2006 - Şans Sende
2005 - Bak Şu Köpeğe
2005 - Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus
2005 - İyi Geceler İyi Şanslar
2005 - Kiss Kiss Bang Bang
2004 - Eros
2003 - Gothika
2001 - Ally McBeal - 5. sezon
2000 - Ally McBeal - 4. sezon
2000 - Wonder Boys
1999 - Çatlak Yönetmen
1999 - Düşlerde
1997 - Kaçakların Peşinde
1997 - Two Girls and a Guy
1995 - III. Richard
1995 - Mr. Willowby's Christmas Tree (TV) (Kısa Film)
1994 - Katil Doğanlar
1993 - Short Cuts
1992 - Chaplin
1990 - Air America
1988 - Rented Lips
1987 - Less Than Zero
1987 - The Pick-Up Artist
1986 - America
1986 - Back to School
1985 - The Twilight Zone - 1985 - 1. sezon
1985 - Deadwait (Kısa Film)
1985 - Tuff Turf
1985 - Weird Science
1980 - Up the Academy
1970 - Pound
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