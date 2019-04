Avengers: Endgame konusu nedir? Avengers: Endgame’de kimler oynuyor? Robert Downey Jr. (Tony Stark / Demir Adam) kim? Sorularına filmin 25 Nisan’da vizyona girdiğinden beri yanıt aranıyor. Marvel evreninin yeni filmi Avengers: Andgame Türkiye de dahil olmak üzere dünyada büyük yankı uyandır. Peki, Robert Downey Jr. (Tony Stark / Demir Adam) kim? Iron Man ile hayatının yönünü bulan, şansını aramaktan asla vazgeçmeyen yenilmez savaşçı, oyuncu Robert John Downey Jr’ın hayat hikayesidir. Robert Downey, 1970 yılında 5 yaşındayken babasının çevirdiği Pound adlı filmde küçük bir rol alarak sinema kariyerine başlamıştır. Aynı zamanda iyi bir müzisyen de olan Robert Downey Jr., 80'lerin sonu ile 90'ların başında rol aldığı filmler ile üne kavuşmuştur. İşte film ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

AVENGERS: ENDGAME KONUSU

Avengers: Endgame, Marvel Comics’in İntikamcılar adlı süper kahraman grubundan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen ABD süper kahraman filmi. 2018 yapımı Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin devamı niteliğindedir. Film, ABD’de 26 Nisan 2019’da vizyona girdi.

AVENGERS: ENDGAME OYUNCULARI

Robert Downey Jr. – Tony Stark / Demir Adam

Josh Brolin – Thanos

Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk

Tom Hiddleston – Loki

Chris Evans – Steve Rogers

Chris Hemsworth – Thor

Jeremy Renner – Clint Barton / Hawkeye

Chris Pratt – Peter Quill / Star-Lord

Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Benedict Cumberbatch – Stephen Strange

Evangeline Lilly – Hope van Dyne / Wasp

Karen Gillan – Nebula

Anthony Mackie – Sam Wilson / Falcon

Tom Holland – Peter Parker / Örümcek Adam

Zoe Saldana – Gamora

Dave Bautista – Drax the Destroyer

Paul Bettany – Vision

Scarlett Johansson – Natasha Romanoff / Black Widow

Jon Favreau – Harold “Happy” Hogan

Gwyneth Paltrow – Virginia “Pepper” Potts

Sebastian Stan – Bucky Barnes / Winter Soldier

Don Cheadle – James “Rhodey” Rhodes / War Machine

Pom Klementieff – Mantis

Paul Rudd – Scott Lang / Ant-Man

Brie Larson – Carol Danvers / Captain Marvel

Hiroyuki Sanada

ROBERT DOWNEY KİMDİR?

1970 yılında 5 yaşındayken babasının çevirdiği Pound adlı filmde küçük bir rol alarak sinema kariyerine başlamıştır. Aynı zamanda iyi bir müzisyen de olan Robert Downey Jr., 80'lerin sonu ile 90'ların başında rol aldığı filmler ile üne kavuşmuştur.

1996 yılının ağustos ayında alkollü trafiğe çıkma, eroin ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan ilk kez tutuklanıyor. 3 yıllık hapis cezasına çarptırılıyor; sürekli uyuşturucu testi ve tedavi görmesi şartıyla serbest bırakılıyor. Bir yıl sonra yine aynı sebeplerden dolayı tutuklanıp, 6 ay hapis yatıyor. Hapisten sonra rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor ancak yeniden Malibu´daki çılgın hayatına dönünce, her şey baştan başlıyor. Uyuşturucu ile ilk kez babasının ona 8 yaşındayken uzattığı esrarlı sigara sayesinde tanıştığını söylüyor.

Robert Downey Jr. henüz küçük bir çocukkken babasıyla birlikte marijuana içiyordu ama daha sonra bu kokain bağımlılığına dönüştü. 90'lı yılların sonlarında uyuşturucu bağımlısı olmuş, 180 gün hapis yatmış, ancak 2000 yılında bu bağımlılıktan da kurtulmuştur. Ardından Ally McBeal adlı TV dizisi ile kariyerine başarılı bir dönüş yapmıştır. Ancak ilk sezon bitiminde aktörün yeniden uyuşturucuya başlaması nedeniyle prodüktör tarafından dizi ile ilişkisi kesilmiş, Downey Jr. bir yıllık bir tedavi ve 3 yıllık deneme süresinden sonra ancak 5. ve son sezonda küçük bir rol ile Ally McBeal'e dönebilmiştir.

Sinema dünyasına kendini yeniden kabul ettirebilmek için 2000'lerin ortasında çok sayıda filmde oynadı. 2007 yılında David Fincher'ın Zodiac filminde oynadı. 2008'de Iron Man serisinin ilk filminde milyarder iş adamı Tony Stark rolünü üstlendi. 2010 ve 2013'te serinin ikinci ve üçüncü filmlerinde de boy gösterdi. 2008 yılında Ben Stiller'ın Tropik Fırtına (Tropic Thunder) filminde rol icabı zenci olan bir aktörü canlandırdı.

´Chaplin´, ´Kiss Kiss, Bang Bang´, ´Gothika´ ve ´Family Guy´ gibi filmleriyle tanınan ve defalarca Oscar´a aday gösterildi.

2009'da Guy Ritchie'nin Sherlock Holmes uyarlamasında Sherlock rolüyle izleyici karşısına çıktı. Bu filmde Jude Law ve Rachel McAdams ile başrolü paylaştı. 2011'de serinin devam filminde rolünü tekrar etti. 2012 yılında Marvel Comics'in süper kahramanlarını bir araya getiren Yenilmezler (The Avengers) filminde yine Iron Man rolündeydi.

Film kariyerine paralel olarak müzik kariyerini de sürdüren Robert Downey 2004 yılında ilk ve tek albümünü "The Futurist" çıkardı.

1984 ile 1991 yılları arasında "Sex and The City" adlı dizinin yıldızı oyuncu Sarah Jessica Parker ile birlikte oldu.

Evlilikleri :

1. Evliliği : 29 Mayıs 1992 tarihinde oyuncu Deborah Falconer ile evlendi. 26 Nisan 2004 tarihinde boşandı. Indio Falconer Downey (d.1993) adında çocuğu vardır. 2. Evliliği : 27 Ağustos 2005 tarihinde film yapımcısı Susan (Levin) Downey ile evlendi. Exton Elias Downey (d. 2012) adında çocuğu vardır.

Robert Downey, oğlu Indio Falconer Downey ve eşi Susan (Levin) Downey ile Beverly Hills´te yaşıyor.

