Avlu dizisinin Murat Ünal’ı Kenan Ece kimdir, kaç yaşındadır? Murat Avlu dizisinden neden ayrılıyor?

Avlu dizisi Murat neden öldü? Sorusuna yanıt aranıyor. Star TV’nin başarılı ve reyting rekorları kıran dizisi Avlu’da oyuncularla ilgili daha birçok sürpriz hayranlarını bekliyor. Star TV ‘de başarılı yayın hayatına devam eden ve yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği Avlu dizisinden bir oyuncu daha ayrılıyor. 2. sezonu ile ekranlara taşınan dizinin içinde Kenan Ece artık bulunmayacak. Peki, başarılı oyuncular Avlu’dan neden ayrılmaya başladı. Kenan Ece kimdir? İşte haberimizin ayrıntıları…

KENAN ECEN AVLU'DAN NEDEN AYRILDI

Her Perşembe akşamı saat 20:00’ da yayınlanan Avlu dizisi izleyicilerin beğenisini kazanmış durumda. Reytinglerde iddiasını kanıtlayan dizi Yüksel Aksu’nun yönetmenliğinde çekiliyor. Dizinin önemli oyuncuları Demet Evgar, Nursel Köşe ve Ceren Moray olarak karşımıza çıkıyor. Sezon finaline sayılı bölüm kalmışken, diziden bazı oyuncular yavaş yavaş ayrılmaya başladı. 2. sezonu ile ekranlara taşınan dizinin içinde Kenan Ece artık bulunmayacak. Murat Ünal karakteri de diziden çıkarılmış durumda. Murat Ünal karakterinin diziden çıkışı, 39. Bölüm itibari ile gerçekleşecek. 11 Nisan 2019 tarihinde yeni bölümü yayınlanacak olan Avlu dizisinde Murat Ünal çok ilginç bir şekilde diziden ayrılacak. Ayrılacağı daha önceden belli olan Kenan Ece, senaryo gereği rolünü bırakıyor. Daha önceden bu ayrılığın belli olması sebebiyle Kenan Ece çoktan yeni projelerle anlaşmaya başlamış bile. Kendisi ile yaz dizilerinin birinde yine karşılaşacağız gibi görünüyor…

KENAN ECE KİMDİR?