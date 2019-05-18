Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan (Hakan: Muhafız) kaç yaşında? Vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. İlk olarak 2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde ‘Gülfem’ karakterinde sonra 2014 yılında Karagül dizisiyle sektörde kalıcı olacağını gösteren Ayça Ayşin Turan, Netflix’in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız’la hayran kitlesini iyice genişletti. Biyografisi merak edilen oyuncular arasında yer alan Ayça Ayşin Turan’ın Babası Tunusludur. İstanbul Üniversitesi Radio sinema Televizyon bölümünü okuyan güzel oyuncu 22 yaşında olmasına rağmen birçok dizide rol almıştır. Turan daha önce verdiği bir röportajda, “Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul’a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul’un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi.” Açıklamasında bulundu. Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul’a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul’un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi.”

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.

SİNOP'TAN İSTANBUL'A YOLCULUK

Turan daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalini gerçekleştirmek için Sinop’tan İstanbul’a gelişini şöyle anlatmıştı: “Sinop’ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul’a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul’un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi.”

AYÇA AYŞİN TURAN ROL ALDIĞI FİMLER VE DİZİLER HANGİLERİDİR?

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 – Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)