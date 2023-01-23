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Medya

Ayşenur Arslan, ırkçı Paludan'ın aşağılık saldırısına izin veren İsveç'i aklamaya çalıştı

Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Kur'an-ı Kerim'i yakarak alçakça bir eyleme imza atan ırkçı Paludan'ı polis koruması ile muhafaza eden İsveç'i savunuculuğuna savundu. Arslan, provokasyona izin veren İsveç'i aklamaya çalıştı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Ayşenur Arslan, ırkçı Paludan'ın aşağılık saldırısına izin veren İsveç'i aklamaya çalıştı
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Kur'an-ı Kerim'i yakan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın çirkin eylemine "ifade özgürlüğü" kılıfı altında müsaade eden İsveç'i ve buna sessiz kalan Batı'yı aklamaya çalıştı.

İslam aleminde İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakılmasına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ederken Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın provokasyona izin veren zihniyeti masum göstermeye çalışması büyük tepki çekti.

Arslan "Bir tane dangalak ırkçı, faşist, pislik bir adam çıkıyor, bir provokasyona imza atıyor. Bu İsveç'i bağlar mı, ya da genel olarak buradan biz Batı diye bir düşman yaratılabilir miyiz?" dedi." ifadelerini kullandı.

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