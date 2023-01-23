Ayşenur Arslan, ırkçı Paludan'ın aşağılık saldırısına izin veren İsveç'i aklamaya çalıştı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Kur'an-ı Kerim'i yakan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın çirkin eylemine "ifade özgürlüğü" kılıfı altında müsaade eden İsveç'i ve buna sessiz kalan Batı'yı aklamaya çalıştı.

İslam aleminde İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakılmasına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ederken Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın provokasyona izin veren zihniyeti masum göstermeye çalışması büyük tepki çekti.

Arslan "Bir tane dangalak ırkçı, faşist, pislik bir adam çıkıyor, bir provokasyona imza atıyor. Bu İsveç'i bağlar mı, ya da genel olarak buradan biz Batı diye bir düşman yaratılabilir miyiz?" dedi." ifadelerini kullandı.