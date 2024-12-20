Ayşenur Arslan'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İstanbul'da 2 Ekim 2023 tarihinde sunuculuğunu yaptığı televizyon programında, Ayşenur Arslan'ın bir önceki gün İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ayşenur Arslan'ın programdaki konuşmasında, terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler kullandığı, kullandığı sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu belirtildi.

'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Ayşenur Arslan'ın ifadesinin de bulunduğu iddianamede, sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını düşündüğünü aktardığına da yer verildi. İddianamede ayrıca Arslan'ın 'Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kastetmek ve işaret etmek istediğim nokta şuydu; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Birtakım suç odaklarının mesaj veriyor olabileceğini düşündüm. İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam sözkonusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır' ifadelerine de yer verildi.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ayşenur Arslan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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