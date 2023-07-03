Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Acıklı bir liderlik parodisi sahneliyor

Seçim sürecine İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Akşener'in 'kuyruk siyaseti' yaptığını ifade eden Çıray, acıklı bir liderlik parodisi sahnelediğini de söyledi.

CHP'nin 15 milletvekilini İYİ Parti'ye verdiğini hatırlatan Çıray, Akşener'in başarısızlık karşısında sergilediği tavırlara dikkati çekti.

Ayrıca Akşener'in liderliğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Çıray, "Ama Sevgili Balbay'ın deyişiyle siyasi tarihimizin 'en büyük insan öğütücüsü' olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor. Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen 'kuyruk siyaseti' gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor." dedi.