İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,293
  • EURO
    34,9021
  • ALTIN
    2424.55
  • BIST100
    10479.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Azra Kohen'den skandal Filistin açıklaması: Çocukları bilerek götürüyorlar
Medya

Azra Kohen'den skandal Filistin açıklaması: Çocukları bilerek götürüyorlar

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar aylardır aralıksız devam ederken, sözde yazar Azra Kohen son olarak 46 kişinin şehit olduğu Refah katliamından sonra Filistinlilerin çocuklarını bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' iddia ederek skandala imza attı.

30 Mayıs 2024 Perşembe 07:32 - Güncelleme:
Azra Kohen'den skandal Filistin açıklaması: Çocukları bilerek götürüyorlar
ABONE OL

İsrail'in Refah'ta binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği katliam saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. 46 kişinin şehit olduğu saldırı sonrası başta ülkemiz olmak üzere pek çok ülke ayağa kalkarken ülkemizde yaşamını sürdüren yazar Azra Kohen skandal sözlerle Filistinlileri hedef aldı.

SKANDAL SÖZLERLE SUÇU FİLİSTİNLİLERE ATTI

Sözde yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği cevapta Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımı şöyle:

"Filistinle ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim.

Defalarca. Bir daha söyleyeyim:

Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için...

'YAVRUSUNU YEM EDEN HİÇBİR KİMSE YAŞAMI HAK ETMİYOR!'

İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı.

Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARINDA DA FİLİSTİN'İ HEDEF ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kohen'in, geçmiş dönemlerde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Kohen, eski bir paylaşımında, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kohen'in paylaşımlarına sosyal medyada infiale neden olurken tepkiler çığ gibi büyüdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.