Azra Kohen'den skandal Filistin açıklaması: Çocukları bilerek götürüyorlar

İsrail'in Refah'ta binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente düzenlediği katliam saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. 46 kişinin şehit olduğu saldırı sonrası başta ülkemiz olmak üzere pek çok ülke ayağa kalkarken ülkemizde yaşamını sürdüren yazar Azra Kohen skandal sözlerle Filistinlileri hedef aldı.

SKANDAL SÖZLERLE SUÇU FİLİSTİNLİLERE ATTI

Sözde yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği cevapta Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyerek, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımı şöyle:

"Filistinle ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim.

Defalarca. Bir daha söyleyeyim:

Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için...

'YAVRUSUNU YEM EDEN HİÇBİR KİMSE YAŞAMI HAK ETMİYOR!'

İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı.

Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARINDA DA FİLİSTİN'İ HEDEF ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kohen'in, geçmiş dönemlerde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Kohen, eski bir paylaşımında, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kohen'in paylaşımlarına sosyal medyada infiale neden olurken tepkiler çığ gibi büyüdü.