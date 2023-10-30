Bağımsızlık girişimleri olan Tayvan'a Çin'den mesaj! ''Asla izin vermeyeceğiz''

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen uluslararası savunma diyaloğu Şiangşan Forumu'nun açılışında konuşan General Cang, Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılığın ve egemenlik ihtilafının, "Çin'in temel çıkarlarının merkezinde olduğunu" vurguladı.

Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu ifade eden Cang, "Her kim Tayvan'ı Çin'den ayırmaya çalışırsa çalışsın, Çin ordusu buna hiçbir koşulda razı olmayacaktır." dedi.

Cang, adını anmadan eleştirdiği ABD'yi kendi çıkarları adına jeopolitik gerilimler yaratmakla suçlayarak, "Belirli bir ülke, dünyada elini nereye uzatsa orada barış ve huzur mümkün olmuyor. Bölgesel sorunlara müdahil olup bilerek kargaşa yaratıyor. Başka ülkelerin iç işlerine karışarak renkli devrimleri kışkırtıyor." diye konuştu.

Çinli general, ülkesinin Rusya ile "stratejik işbirliğini ve eşgüdümü derinleştireceğini", ABD ile de "karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde askeri ilişkilerini sürdüreceğini" kaydetti.

Çin, Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak görüyor ve Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

ŞİANGŞAN FORUMU



Çin'in ev sahipliğindeki 10. Şiangşan Savunma Forumu, 29-31 Ekim tarihlerinde başkent Pekin'de düzenleniyor.

22 ülkenin savunma bakanları ile 90 ülkeden askeri temsilcilerin katıldığı forumda, "Ortak Güvenlik ve Kalıcı Barış" teması altında 4 ana oturum ve 8 özel oturumda tartışmalar yürütülüyor.

Pekin yönetimi, toplantıyı, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na alternatif, "Küresel Güney" olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin güvenlikteki rolünün odakta olduğu bir tartışma platformu olarak konumlandırıyor.

Forum, en son 2019'da Pekin'de yapılmış, 2022'de ise çevrim içi seminer olarak düzenlenmişti.

Bu yılki forumda "Büyük Ülkeler ve Küresel Güvenlik İşbirliği", "Gelişmekte Olan Ülkelerin Küresel Güvenlikteki Rolü", "Asya-Pasifik Güvenlik Mimarisi: Bugün ve Gelecek" ve "Bölgesel Güvenlik ve Kalkınma: Yol ve Hedef" an başlıklarında paneller düzenlenecek.

RUS BAKAN KATILIYOR, ABD'Lİ BAKAN YOK



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu yılki forumda bizzat yerini alırken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pekin yönetiminin davetine rağmen katılmadı.

Forumda ABD'yi, Savunma Bakanlığının Çin, Tayvan ve Moğolistan'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Xanthi Carras başkanlığındaki heyet temsil etti.

ESKİ SAVUNMA BAKANI Lİ SAHNEDEN ÇEKİLDİ



Şianşan Forumu'nun, Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun 24 Ekim'de görevden alınmasından 5 gün sonra başlaması dikkati çekti.

Çin'de savunma bakanı askeri diplomasinin yürütülmesinde öncelikli sorumluluk üstleniyor. Bugüne dek yapılan tüm forumların açılış konuşmaları, savunma bakanı görevini yürüten generallerce yapılmıştı.

Li'nin yerine henüz atama yapılmadığı için, savunma bakanının yokluğunda diplomatik temsil görevini, ondan daha kıdemli olan Merkezi Askeri Komisyonun başkan yardımcıları olan iki generalin üstlendiği gözleniyor.

Çin'in en kıdemli askeri konumundaki General Cang Youşia, forumun açılış konuşmasını yapmasının yanı sıra şu ana dek Moğolistan, Laos, Myanmar, Doğu Timor ve Belarus Savunma Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Merkezi Askeri Komisyonun diğer Başkan Yardımcısı General Hı Veydong da, Vietnam Savunma Bakanı ile bir araya geldi.

Çin ordusunun yönetim organı olan Merkezi Askeri Komisyon, Devlet Başkanı Şi Cinping'in başkanlığında, iki başkan yardımcısı, dört üye ile birlikte 7 kişiden oluşuyor.