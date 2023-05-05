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Medya

Bakan Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınına konuk oluyor

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

5 Mayıs 2023 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınına konuk oluyor
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24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Sevil Nuriyeva Ve Oğuzhan Bilgin soracak, Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Suriye ile normalleşme hangi aşamada?

Tahıl koridorundaki sorunlar çözülecek mi?

Terör örgütü Deaş'ın elebaşının MİT operasyonuyla öldürülmesi dünyada nasıl yankı buldu?

Terör örgütü PKK'ya tüm destekleri veren Batı, Türkiye'deki seçimi neden yakından takip ediyor?

Murat Çiçek, Sevil Nuriyeva Ve Oğuzhan Bilgin soracak, Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında 24 TV'ye anlatacak.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

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