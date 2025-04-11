Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendi şahsına ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bakan Şimşek, Özgür Özel'e daha seviyeli bir dil kullanması gerektiğini, yalan söylemek ve iftira atmanın yakışmadığını söyledi.

"SİYASET KİSVESİ ALTINDA SUNULAMAZ"

Özgür Özel'in söylemlerinin itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamayacağını belirten Bakan Şimşek, "Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz." dedi.

"MASAK HİÇBİR YERDEN GÖRÜŞ, DİREKTİF VE OLUR ALMAZ"

Özel'in MASAK iddialarına da cevap veren Şimşek, MASAK'ın hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan raporunu doğrudan savcılığa ilettiğini söyledi.

Bakan Şimşek konuya ilişkin açıklamasında, "Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan savcılığa iletir. Sayın Özel'in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK'ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL'E YALAN SÖYLEMEK VE İFTİRA ATMAK YAKIŞMIYOR"

Bakan Şimşek açıklamasının son kısmında ise, "Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel'e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek: Eleştirenler ya bizi duymuyorlar ya da gerçekten kötü niyetliler

Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti

Bakan Şimşek: Ekonomi programının uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok