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Medya

Bakan Soylu, Murat Çiçek ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu olacak

Türkiye ateş çemberi içindeki bir barış ve istikrar adası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ustalık döneminde, Güçlü Türkiye'yi inşa ediyor. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Ama nasıl?

10 Ocak 2023 Salı 10:03 - Güncelleme:
Bakan Soylu, Murat Çiçek ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu olacak
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Yüz Yüze'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, uzman konuklarına, kritik sorular yöneltiyor. Gündem olacak cevaplar alıyor. Yüz Yüze güçlü Türkiye mücadelesini anlatıyor.

Türkiye, terörün kökünü kurutmak için çok katmanlı bir mücadele veriyor.

Bir yandan kırsaldaki operasyonlar diğer yandan şehirlerde yürütülen soruşturmalar...

Teröre verilen finans ve insan kaynaklarının kesilmesi kritik önemde.

Peki terörün maliyeti ne? Kadına yönelik şiddette ne kadar mesafe alındı?

Polislerin çalışma ve özlük hakları için hangi müjdeler yolda?

Murat Çiçek soracak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevaplayacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmeleri Murat Çiçek ile Yüz Yüze'de anlatıyor.

Murat Çiçek ile Yüz Yüze yarın akşam saat 21.00'de 24 TV'de.

  • Yüz Yüze
  • 24 TV
  • Murat Çiçek

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