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Medya

Bakan Uraloğlu'ndan canlı yayında Instagram açıklaması: Her an açılabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli bulunan Instagram hakkında canlı yayında açıklamada bulundu. Instagram'la görüşmelerde mesafe kat ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Mutabık kalındığı an artık bir zaman söz konusu değil, anında erişime açılabilecek durumda' dedi.

9 Ağustos 2024 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan canlı yayında Instagram açıklaması: Her an açılabilir
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Bakan Uraloğlu, erşim engeli bulunan sosyal medya platformu Instagram hakkına A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili "Kapatmanın gayretinde değiliz. Hassasiyetlerimiz var. Instagram'la görüşmelerde mesafe kat ettik." dedi.

"MUTABIK KALINDIĞI INSTAGRAM ANINDA AÇILACAK"

Türkiye'deki kanun ve kurallara dikkat çeken Uraloğlu, "Öncelikle Instagram ya da diğer sosyal medya platformları bunları ne yaparız da kapatırız nasıl engelleriz gayreti ve düşüncesinde değiliz. Net olarak bunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde kanunlar, kurallar ve hassasiyetler var. Bu nokta kendilerinin dikkatini çektik. Epey bir aşamada kat etiğimizi ifade edebilirim. Artık ufak ayrıntılar kaldı onlarda da mutabakata varma gayretindeyiz. Görevli arkadaşlar sürekli olarak görüşmeler yapıyor. Vatandaşımızın önemli bir bölümü takip ediyor biz de açalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Instagram ile mutabık kalındığında platformun her an açılabileceğini söyleyen Uraloğlu, "Bir şirketin nasıl kuralları varsa bizim ülkemizin de kuralları ve kanunları var. Bunları uygulamak istiyoruz. Biz esasında daha kısa çözeriz diye düşünüyordum ama şu ana kadar olmadı. Mutabık kalındığı zaman anında erişime açılacak." diye konuştu.

"3 TANE DOSYA SUNDUK"

Öte yandan Bakan Uraloğlu, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Katalog suçlar konusunda kendilerini uyardık. Instagram'a erişimi geçen hafta bugündü böyle bir nerişim engelleme insiyatifini kullandık. Burası ticari bir şirket. 3 tane resmi toplantı yaptık. Onlardan adım bekliyoruz. Bir an önce açılmasını bekliyoruz" dedi.

KAPATILACAK BAŞKA PLATFORM VAR MI?

Roblox'a erişim engeli süreci hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Diğer platformlarla ilgili durum yok. Bizim elbette görevlerimiz var ama başka bir sosyal medya medya platformunun kapatılmasıyla ilgili bir süreç olmadığını net olarak söylemek isterim. Ancak çocuklar için bir oyun platformu vardı "Roblox" diye o tamamen bir mahkeme kararı sonucunda BTK'ya gereği yapılması için gönderilen bir kararla ilgili yapılan uygulamadır. Bizim orada Bakanlık olarak ya da BTK olarak bir inisiyatif almamız söz konusu olmadı. Mahkemenin kararı uygulandı." dedi.

Instagram ve Roblox için Almanya örneği: Türkiye'de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz
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