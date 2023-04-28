Bakan Varank Star Gazetesi'ne konuştu: Muhalefet yapılan hizmetlere karşı çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Yüzyılı kapsamında yapılan hizmetleri Star Gazetesi'ne anlattı. TEKNOFEST 2023'e katılan Bakan Varank, muhalefetin yapılan hizmetleri görmezden gelip karşı çıktığına dikkati çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e katıldı. Bakan Varank, alanda bulunan Star Gazetesi ekibinin sorularını cevapladı. Varank, çok büyük projelerin yer aldığı ve çok büyük emeklerin verildiği Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFET YAPILAN HİZMETLERE KARŞI ÇIKIYOR"

Muhalefetin yapılan hizmetlere karşı çıktığına değinen Bakan Varank, "Gerçekten akla hayale gelmeyen iddialarda bulunan, absürt iddialarda bulunan bir muhalefet ile maalesef aynı ülkede yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz Türkiye Vizyonu, Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındıracağız diyoruz. Biz gençlerimizi TEKNOFEST'e, Dene Yap Teknoloji Atölyeleriyle, önümüzdeki dönem kuracağımız TEKNOFEST Atölyeleriyle, bilim yarışmalarıyla gençlerimize yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ama muhalefet bu ülkede hangi icraatı yaparsak yapalım, hangi hizmeti bu ülkeye kazandırmak istesek isteyelim hepsine karşı çıkıyor. Biz ak dersek kara diyor. Biz doğru dersek yanlış diyor. Tabi böyle bir muhalefet ile siyasette aynı zeminde olmak yıpratıcı olabiliyor. Tabi biz bunlara aldırış etmiyoruz. Bizim gündemimiz belli, biz Türkiye'yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla kalkındırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola koyulduk. Bizim derdimiz katma değerli üretimi artırmak, inovasyana Ar-Ge'ye yatırım yapmak ve bu sayede de Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek. " dedi.

"TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATACAK PROJELER"

Düzenlenen TEKNOFEST 2023 hakkında konuşan Bakan Varank, "İşte sizde bugün burada gördünüz. Hava bozuk olduğu için havacılık gösterilerini yapamadık. Ama Kızılelma burada, Akıncı burada, Türkiye'nin otomobili burada, Gökbey helikopteri Ankara'dan buraya uçarak geldi. Gökbey helikopterinin yerli motor versiyonu ile olanını uçurmayı başardık. HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İMECE uydusunu uzaya fırlattık. Bunlar aslında Türkiye'yi bir adım öteye taşıyacak. Türkiye'ye çağ atlatacak projeler. Kalkınma anlamında da Türkiye'nin ekmeğini büyütecek adımlar. Biz ancak ekmeği büyütürsek vatandaşımızın refahını artırabiliriz. Bunun yolu da katma değer denilen inovasyondan geçiyor. Onun için muhalefetin sözlerine aldırış etmiyoruz. Zaman zaman siyasetten cevap veriyoruz, dalgamızı bizde geçiyoruz ama biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.