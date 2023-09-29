Birgün gazetesi Erbaa Devlet Hastanesi'nde görevli olan 17 pratisyen hekimin toplu şekilde istifa ettiği, acil serviste yalnızca 1 pratisyen hekimin kaldığı ve hastaların mağdur olduğunu iddia etti.

BİRGÜN'ÜN İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erbaa Devlet Hastanesi 6 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 35 uzman hekimin görev yaptığı öğrenildi. Hastaneden, 11 pratisyen hekimin TUS kazanması nedeniyle ayrıldığı ve 2023 Ocak-Eylül döneminde 5 pratisyen hekimin TUS'a hazırlık nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Ocak-Eylül döneminde eş durumu nedeniyle ise 1 hekim il içi yer değişikliği yaptı