İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4241
  • EURO
    29,092
  • ALTIN
    1648.05
  • BIST100
    8313.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Bakanlık tek tek açıkladı! Birgün'ün bir yalanı daha çürütüldü
Medya

Bakanlık tek tek açıkladı! Birgün'ün bir yalanı daha çürütüldü

Her geçen gün yeni bir yalan habere imza atan Birgün Gazetesi, asılsız bir iddia daha ortaya attı. Birgün Gazetesi'nin 'Hekimler gitti, acil doktorsuz kaldı' başlıklı haber yalan çıktı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erbaa Devlet Hastanesi'nde 35 uzman hekimin görev yaptığı öğrenildi.

29 Eylül 2023 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Bakanlık tek tek açıkladı! Birgün'ün bir yalanı daha çürütüldü
ABONE OL

Birgün gazetesi Erbaa Devlet Hastanesi'nde görevli olan 17 pratisyen hekimin toplu şekilde istifa ettiği, acil serviste yalnızca 1 pratisyen hekimin kaldığı ve hastaların mağdur olduğunu iddia etti.

BİRGÜN'ÜN İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erbaa Devlet Hastanesi 6 pratisyen hekim, 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 35 uzman hekimin görev yaptığı öğrenildi. Hastaneden, 11 pratisyen hekimin TUS kazanması nedeniyle ayrıldığı ve 2023 Ocak-Eylül döneminde 5 pratisyen hekimin TUS'a hazırlık nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Ocak-Eylül döneminde eş durumu nedeniyle ise 1 hekim il içi yer değişikliği yaptı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.