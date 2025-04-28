“Banu Noyan'la En Moda”da Bu Hafta Demet Sabancı Rüzgârı Esti!

Moda dünyasının sevilen ismi Banu Noyan; ünlü konuklarıyla gerçekleştirdiği içten sohbetler, stil ikonlarının gardıroplarına özel turlar ve modaya dair ilham veren detaylarla ekranlara renk katıyor.

Her Pazar saat 12.00'de izleyicisiyle buluşan "Banu Noyan'la En Moda"nın bu haftaki konuğu ise, zarafeti ve sıcak sohbetiyle iş dünyasının önemli ismi Demet Sabancı oldu.

Programda Banu Noyan'ın "Verdiğiniz paraya kıyamadığınız bir şey var mı?" sorusuna içtenlikle cevap veren Demet Sabancı, mumlara karşı olan yaklaşımını şu sözlerle dile getirdi:

"Mum almayı çok tercih etmem. Mum yanıp hemen bitiyor, ona verilen paraya hep acırım. Benim kızlarımın evlerinde, odalarında her yerde mum var, çok severler. Ancak ben alışmadığım için farklı geliyor olabilir. Hem kendi evim için hem de hediye olarak mum almayı tercih etmiyorum. Ona verilecek paraya her zaman başka bir şey almayı daha doğru buluyorum."

Keyifli sohbetiyle izleyicilere samimi anlar yaşatan Demet Sabancı, şıklığı ve zarafetiyle de "En Moda"ya damga vurdu.

"Banu Noyan'la En Moda" her pazar 12.00'de 360 ekranlarında modaya, stile ve güzelliğe dair ilham vermeye devam ediyor.