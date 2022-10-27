Basın İlan Kurumu Başkanvekili Küçükyılmaz: Bize düşen görev dengeyi kurmak

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Akdeniz Gazeteciler Federasyonu tarafından "Batı Antalya Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada "dezenformasyonla mücadele" konuşuldu.

Mücahit Küçükyılmaz, konuşmasında, geçmişten bugüne bakıldığında yazılı basının hukukun üstün olduğu bir mecrayı ifade ettiğini söyledi.

Teknolojik gelişmelerin hızla yaygınlaşmasıyla sosyal medyanın yazılı basının önüne geçen bir yayılım gösterdiğini vurgulayan Küçükyılmaz, yazılı basının denetiminin elde veri olması dolayısıyla kolay olduğunu kaydetti.

Yazılı basın temsilcilerinin etik kurallara en fazla uyan taraf olduğunu dile getiren Küçükyılmaz, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada ise maalesef böyle bir durum söz konusu bile değil. Bırakın hukuka uygunluğu, etik kurallara bile uyulmadığını gözlemliyoruz. Hepimizin malumu çıkan basın yasası aslında bir engelleme, bir sansür değil ulus devlet olma yolunda ilerleyen ülkemizin, bireylerin haklarını korumayı amaçlamaktadır. Yasa hazırlanırken, biraz siyasallaştırılmaya çalışılması farklı mecralara çekilmesine sebep oldu. Bize düşen görev, basın özgürlüğünü sağlamak, bireyin haklarının korunması ve devletin güvenliği arasında dengeyi kurmak."

Küçükyılmaz, bu konunun konuşulup tartışılmasının ve mesleki bir çerçeve oluşuyor olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Yasanın uygulamaya geçmesiyle basın mesleğini yapan yapmayan ayrımının net olacağını anlatan Küçükyılmaz, "Her sektörde olduğu gibi günümüzde de bu işi gerçekten yapan, yapmaya çalışan ile hiçbir vasfı olmayan, bu konuda kabul görmemiş kişiler ayrışacak. Tabiriyle içimizdeki çürükler ayrılacak. Bizler de işini yapanlara elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bunun dışında geriye kalan etik habercilik yapmak." diye konuştu.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir de her şeyin bir yasası, kanunu olduğu gibi internet medyası ve sosyal medyanın da bir kanunu, bir yasası olmasının doğal ihtiyaç olduğunu ifade etti.

- "ANADOLU BASINI MİLLİ DURUŞA SAHİP"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de Anadolu basınının gerek Osmanlı döneminde, gerek Cumhuriyetin kurulması sırasında, gerekse de günümüzde milli bir duruşa sahip olduğunu, bunun dışına çıkanları içinde barındırmadığını söyledi.

Anadolu basınının temsilcileri olarak devletten bazı talepleri olduğunu anlatan Özdemir, özellikle girdi maliyetlerinin çok artmasıyla birlikte sektörel destek paketleri, basın kartı yasasında düzenleme, Anadolu medyası ve gazetelerin kapanmaması için yapılacak iyileştirmeler talep ettiklerini bildirdi.

Toplantı sonunda Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun tarafından Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz'a kurutulmuş muz liflerinden yapılmış tablo hediye etti.