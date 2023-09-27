Cumhurbaþkanlýðý Ýletiþim Baþkanlýðý Ýzmir Bölge Müdürlüðü, son zamanlarda Ýzmir'deki basýn yayýn kuruluþu temsilcileri ve basýn kartý sahibi vatandaþlarla görüþmeler yapýldýðý, görüþmelerde, bazý kamu kurum ve kuruluþlarý ile çeþitli bankalarda yapýlan iþ/iþlemler esnasýnda, basýn kartýnýn ibraz edilmesine raðmen resmi kimlik belgesi olarak kabul edilmediði, bunun üzerine çeþitli maðduriyetler yaþanmasý üzerine harekete geçildiði aktarýldý.

KURUMLARA YAZI YAZILDI

Yapýlan açýklamada, basýn kartý sahibi gazetecilerin bankacýlýk iþlemleri de dahil olmak üzere yapacaklarý her türlü iþ ve iþlemlerde, basýn kartýnýn geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmesi hususunda Ýzmir'de bulunan kamu kurumlarý ve bankalarýn Ýzmir Bölge Müdürlüklerine konuyla alakalý bir yazý yazýldýðý bildirildi.

"BASIN KARTLARININ RESMÝ KÝMLÝK BELGESÝ OLARAK KULLANILMASINA ÝMKAN TANINMIÞTIR"

13 Ekim 2022 tarihindeki 5187 Sayýlý Basýn Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle, kanuna "basýn kartýnýn resmi nitelikte bir kimlik belgesi" olduðu hükmünün eklendiði ifade edilirken, açýklamada þu ifadelere yer verildi:

"Suç Gelirlerinin ve Aklanmasýnýn ve Terörün Finansmanýnýn Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkýnda Yönetmelik'in gerçek kiþilerde kimlik tespiti baþlýklý 6'ncý maddesinde de "T.C. kimlik numarasý ve kimlik belgesinin türü ve numarasýna iliþkin bilgilerin doðruluðu; (a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdaný, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarasý bulunan ve özel kanunlarýnda resmi kimlik hükmünde olduðu açýkça belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir." hükmü yer almaktadýr. Bu meyanda, adý geçen kanun ve yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, üzerinde T.C. kimlik numarasý ile soðuk mühür bulunan basýn kartlarýnýn, kimlik tespiti süreçlerinde resmi kimlik belgesi olarak kullanýlmasýna imkan tanýnmýþtýr. Dolayýsýyla basýn kartý sahibi vatandaþlarýn, bankacýlýk iþlemleri de dahil olmak üzere yapacaklarý her türlü iþ ve iþlemlerde basýn kartýnýn geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmesi hususunda Ýzmir'de bulunan kamu kurumlarý ve bankalarýn Ýzmir Bölge Müdürlüklerine konuyla alakalý bir yazý yazýlmýþtýr."