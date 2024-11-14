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Medya

Başkan Erdoğan'ın 23 yıl önceki sözleri gündem oldu: İBB konser için tek kuruş ödemedi

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'un konserler yoluyla belediyenin içini boşaltırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 yıl önce İBB konserlerine ilişkin sözleri Günün Manşeti'nde tekrar gündeme taşındı.

14 Kasım 2024 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın 23 yıl önceki sözleri gündem oldu: İBB konser için tek kuruş ödemedi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yüksek bedelli konser harcamaları için inceleme başlattı, İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'un konserler yoluyla belediyenin içini boşaltması Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 yıl önceki sözlerini akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 yıl önce Haber 7'de konuk olduğu programda sarf ettiği sözler 24 TV yayımlanan Günün Manşeti'nde tekrar gündeme taşındı.

Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim dev sanatçılarımızdan hiçbir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş talep etmemiştir" ifadelerini kullandı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "O söylediğimiz sanatçılar da o dönem kitleleri arkasından sürükleyen isimlerdi" dedi.

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