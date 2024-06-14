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Medya

Bekir – Nazife Aksoy ile “Bayramda Buluşalım” bayram boyunca 24 TV'de

“Bayramda Buluşalım” 24 TV'de bayram boyunca birbirinden özel konukları ile bayramınızı renklendirmeye geliyor. Ekranların sevilen oyuncuları Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy bu bayram 24 TV ekranlarından “Bayramda Buluşalım” programı ile evlerinize konuk oluyor.

14 Haziran 2024 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Bekir – Nazife Aksoy ile “Bayramda Buluşalım” bayram boyunca 24 TV'de
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Gelenler, gidenler, koşanlar, gülenler, dünler ve bugünler.

Bayramda keyifli buluşmalar ve samimi sohbetler için ekran başına!

Misafir odanızda yer açın çünkü Bekir ve Nazife Aksoy "Bayramda Buluşalım" diyor ve konuklarıyla bu bayram evlerinizi şenlendirmeye geliyor.

"Bayramda Buluşalım" 24 TV'de bayram boyunca birbirinden özel konukları ile bayramınızı renklendirmeye geliyor. Ekranların sevilen oyuncuları Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy bu bayram 24 TV ekranlarından "Bayramda Buluşalım" programı ile evlerinize konuk oluyor.

Bekir - Nazife Aksoy ile Bayramda Buluşalım bayramın birinci günü saat 21.15'te bayramın diğer günleri ise saat 10.15'te 24 TV'de.

Kaçırmayın, bu bayram keyifli anılar biriktireceğiniz "Bayramda Buluşalım" programında siz de yerinizi alın!

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