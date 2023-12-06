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Medya

''Ben bilirim'' 1000. bölümü yayınlandı!

Ailenizin bilgi yarışması “Ben Bilirim” 1000. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. 2019'dan beri yayın hayatına devam eden yarışma programı “Ben Bilirim” in 1000. Bölümü büyük beğeni topladı.

6 Aralık 2023 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
''Ben bilirim'' 1000. bölümü yayınlandı!
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"Ben Bilirim" in sevilen sunucusu Alper Ateş; "Ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e 1000. kez hoş geldiniz. 2019 Nisan ayında başladığımız "Ben Bilirim" yolculuğunda şu ana kadar 10.000'lerce soru gördük. Değerli misafirlerimizle stüdyomuzda çok sayıda soruyu birlikte cevapladık birlikte güldük birlikte eğlendik ve birlikte öğrendik. Programın ilk gününden itibaren bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize, yarışmacılarımıza çok teşekkür ederim. 2019'dan beri her akşam evinde, iş yerinde nerdeyse her yerde bizimle buluşan değerli seyircilerimize teker teker bir kez daha teşekkür ederim." dedi.

Yarışma tutkunlarının ailecek izleyebilecekleri "Ben Bilirim" ekranların sevilen sunucusu Alper Ateş'le hafta içi her akşam 360 seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bir yandan stüdyodaki yarışmacılar bir yandan da ekran başındaki seyirciler farklı kategorilerden keyifli soruları yanıtlamaya çalışıyor. Siz de "Ben Bilirim" diyorsanız, tüm aile 360 ekranlarına Alper Ateş'le Ben Bilirim' e davetlisiniz.

Ben Bilirim diyenlerin yarışması "Ben Bilirim" hafta içi her akşam saat 19.00'da 360'ta.

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