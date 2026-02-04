İSTANBUL 13°C / 6°C
4 Şubat 2026 Çarşamba
“Ben Bilirim” 1.500'üncü bölümüyle ekran yolculuğunda rekor tazeledi

Ben Bilirim, 1.500'üncü bölümüyle izleyicisiyle buluşarak yayın hayatında önemli bir başarıya imza attı. 2019 yılından bu yana 360 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve “Ailenizin bilgi yarışması” sloganıyla geniş bir kitleye ulaşan program, bilgi ve eğlenceyi bir araya getiren formatıyla istikrarlı başarısını sürdürüyor.

Ekranların sevilen ismi Alper Ateş'in sunumuyla ekrana gelen yarışma programı, hem stüdyodaki yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri farklı kategorilerde hazırlanan sorularla bilgi dolu bir rekabete davet ediyor. Ailece izlenebilen yapısı ve sıcak atmosferiyle dikkat çeken program, yıllardır izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

1.500'üncü bölümde konuşan Alper Ateş, 2019'da başlayan yolculukta izleyicilerin desteğinin en büyük güç olduğunu vurgulayarak, programın bugünlere gelmesinde emeği olan tüm ekip arkadaşlarına ve TürkMedya ailesine teşekkür etti. Televizyonun seyirciyle anlam kazandığını ifade eden Ateş, "1.500'üncü bölüm herkese nasip olmaz. Bu uzun yolculukta herkesin çok emeği var." sözleriyle duygularını paylaştı.

"Ben Bilirim" diyenlerin yarışması Ben Bilirim, hafta içi her gün saat 19.00'da 360 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Başvuru için:

https://www.tv360.com.tr/benbilirim

