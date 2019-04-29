Ben Bilirim hafta içi her gün 20.00’da 360´da

Yeni nesil yayıncılık sloganıyla başarılı programlara imza atan 360 ekranlarında yarışma tutkunlarının ailece izleyebilecekleri yepyeni bir program başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Alper Ateş’le Ben Bilirim hafta içi her akşam 360 seyircisiyle buluşacak. Bir yandan stüdyodaki yarışmacılar bir yandan da ekran başındaki seyirciler farklı kategorilerden keyifli soruları yanıtlamaya çalışacak.

Siz de “Ben Bilirim” diyorsanız tüm aile hafta içi her akşam 20.00’da 360 ekranlarına Alper Ateş’le Ben Bilirim’e davetlisiniz...