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Medya

''Ben Bilirim'' yeni sezonuyla 2 Ağustos'ta başlıyor

Ailenizin bilgi yarışması “Ben Bilirim” yeni sezonuyla, yeni stüdyosuyla 2 Ağustos Pazartesi'den itibaren seyircisiyle buluşuyor!

30 Temmuz 2021 Cuma 15:30 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 15:30
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Yeni nesil yayıncılık anlayışı ile başarılı programlara imza atan 360; yenilenen programlar, stüdyosu ve yüzleriyle hayatın tüm renklerini ve seslerini ekrana taşımaya devam ediyor.

Yarışma tutkunlarının ailece izleyebilecekleri "Ben Bilirim" ekranların sevilen sunucusu Alper Ateş'le hafta içi her akşam 360 seyircisiyle buluşuyor.

Bir yandan stüdyodaki yarışmacılar bir yandan da ekran başındaki seyirciler farklı kategorilerden keyifli soruları yanıtlamaya çalışıyor. Siz de "Ben Bilirim" diyorsanız, tüm aile 360 ekranlarına Alper Ateş'le Ben Bilirim' e davetlisiniz.

Ben Bilirim diyenlerin yarışması "Ben Bilirim" in yeni sezon bölümleri 2 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 19.00'da 360'ta!

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