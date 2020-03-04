Benim Adım Melek Ömer ölecek mi? Benim Adım Melek Ömer diziden ayrılıyor mu?

04 Mart 2020 Çarşamba 15:22 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 15:22

Benim Adım Melek Ömer ölüyor mu? sorusunun yanıtı tüm Benim Adım Melek izleyicileri tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'in yeni bölümünde heyecanlı dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı Benim Adım Melek'in yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde; Defne ve Ömer, kazadan kurtulabilecekler mi?Kaza alanında her şeye tanık olan kişi ne yapmayı planlıyor? Zümrüt, deliye dönmüş halde neler olduğunu anlamaya çalışırken Cumali, yine Melek’i suçlamaya devam eder. Halil, herkesi susturmak isterken Melek’in ana yüreği daha fazla dayanamaz ve bulunduğu ortamdan nereye gideceğini bilemez bir halde çıkar gider. Benim Adım Melek yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

BENİM ADIM MELEK ÖMER ÖLECEK Mİ?

'Benim Adım Melek Ömer diziden ayrılıyor mu?' sorusunun yanıtı kaza sahnesi ile birlikte merak edilmeye başlandı. Sorunun yanıtı yeni bölümün ekranlara gelmesinin ardından belli olacak.

Benim Adım Melek 23. bölüm 2. fragmanında Defne’nin yaralı olarak kurtulduğu ama Ömer’in hayati tehlikesinin sürdüğü görülüyor. Ömer’in kalbi durdu ve kalp masajı da yapıldı, peki Ömer yaşayacak mı, yoksa ölecek mi?

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BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne ve Ömer, kazadan kurtulabilecekler mi?

Kaza alanında her şeye tanık olan kişi ne yapmayı planlıyor?

Zümrüt, deliye dönmüş halde neler olduğunu anlamaya çalışırken Cumali, yine Melek'i suçlamaya devam eder. Halil, herkesi susturmak isterken Melek'in ana yüreği daha fazla dayanamaz ve bulunduğu ortamdan nereye gideceğini bilemez bir halde çıkar gider.

Bu olay Alpay'ın babalığını açığa çıkarmıştır. Adnan için hazırlanan plan ise çoktan işlemeye başlamıştır ya da Kenan öyle zannediyordur. Hastanedeki tedirgin bekleyiş devam ederken yoğun bakımdan gelen kalp cihazının sesi kimleri gözyaşlarına boğacaktır?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NE?

Benim Adım Melek dizisinde Gaziantep'de doğmuş büyümüş hatta aşık olup evlenmiş üç çocuklu bir annenin acı dolu hikayesi anlatılacak. Yıllar önce babasının kararını hiçe sayarak yuvasını terk eden Melek, yaşadıklarını taşıyamayacak hale geldiğini, amansız bir hastalığa yakalandığında anlar. Durumu Alpay'a anlatmak için eve döndüğünde, kocasının çocukların velayetini alarak kendisinden boşandığını öğrenir. Her şeyini kaybeden Melek gözünü karartarak bir karar verir. Sevdiği adamla Almanya'ya gitmek için başını önüne eğdirdiği babasına kendini affettirip canından öte sevdiği çocuklarını ona emanet ederek son nefesini topraklarında vermek için yola çıkan Melek'in, gerçek anneliğin vazgeçmek değil çocukları için yaşamak olduğunu anlayınca ailesiyle ve çocuklarıyla yepyeni bir hayatı yeni baştan inşa etmesinin hikayesi.