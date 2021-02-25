'Benim Yemeğim' 360 ekranlarında başlıyor

25 Şubat 2021 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:33

Sunuculuğunu alanında bir numara olan Rafet İnce'nin yapacağı "Benim Yemeğim" 1 Mart Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 20.45'te 360 ekranlarında.

"Benim Yemeğim" yarışmasında her hafta birbirinden iddialı 4 kişi haftanın şampiyonu olmak için yarışacak.

Benim Yemeğim'de dört yarışmacı, hafta içi her gün şef Rafet İnce'nın verdiği yemekleri tariflerine uygun olarak yapmaya çalışacak. Tüm yarışmacılar aynı malzemelerle ve ölçülerle aynı yemeği en lezzetli haliyle yapmak için uğraşacak. Ancak Benim Yemeğim'de asıl heyecan final dakikalarına taşınacak. Her günün sonunda tadım odasında puanlama heyecanı yaşanacak.

Benim Yemeğim'de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadacak ve puanlayacak. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine yüksek puanlar verebilir. Bu heyecana şef Rafet İnce'nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de eklenecek. Beş günün sonunda en yüksek puanı alan haftanın şampiyonu ve 10.000 TL'nin sahibi olacak.

Sizde kendi yemeğimi gözüm kapalı tanırım diyorsanız yarışma başvuru formuna https://www.tv360.com.tr/benim-yemegim adresinden ulaşabilirsiniz.

Dünya'nın en adil yemek yarışması "Benim Yemeğim" şef Rafet İnce'nin de sunumuyla 1 Mart Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 20.45'te 360 ekranlarında.