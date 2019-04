Benimle Söyle şarkı yarışması ne zaman başlıyor? Benimle Söyle şarkı yarışması hangi kanalda, kaç kişi yarışacak?

Tanıtım ve fragmanları heyecan uyandıran Benimle Söyle Şarkı yarışması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Seyirciler şu günlerde, “Benimle Söyle şarkı yarışması ne zaman başlıyor, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Benimle Söyle Şarkı yarışmasının yapımcılığını Medyapım üstleniyor. All Together Now yarışmasının Türkiye versiyonu olacak Benimle Söyle Şarkıda birbirinden değerli jüri üyeleri olacak. Jüri üyelerine ise Birce Akalay kaptanlık yapacak. İşte, “Benimle Söyle şarkı yarışması ne zaman başlıyor, hangi kanalda?” sorularının yanıtı…

BENİMLE SÖYLE ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, dünyanın en yeni ve popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla yakında Kanal D ekranında başlıyor.

Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı şarkı yarışması, 100 kişilik jürisiyle fark yaratacak. Birbirinden değerli jüri üyelerine ise Birce Akalay kaptanlık yapacak.

Program, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

HER BÖLÜMDE 10 KİŞİ YARIŞACAK...

Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.

Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik jüri, müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak.

İŞTE ALANINDA UZMAN JÜRİLER!

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem - Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge...