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Medya

'Bidon kafa' tartışması tırmanıyor! Özdil'den Özel'e hodri meydan: Asıl Pazartesi anlatacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil arasında 'Bidon Kafa' tartışması patlak verdi. Gerginlik karşılıklı polemiklerle tırmanmayana devam ederken Özdil, Özel'e 'Benden özür dileyene kadar gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl Pazartesi günü anlatacağım.' dedi.

21 Haziran 2024 Cuma 12:49 - Güncelleme:
'Bidon kafa' tartışması tırmanıyor! Özdil'den Özel'e hodri meydan: Asıl Pazartesi anlatacağım
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasında, "bidon kafa" tartışması devam ediyor.

"Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü." diyen Özel'e cevap veren Yılmaz Özdil açıklamalarını sürdürüyor.

"ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA"

Kanalında yaptığı yayında konuşan Yılmaz Özdil, Özgür Özel'den özür beklediğini açıkladı.

Özdil açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Özgür Özel, bana karşı şahsi kin duyuyor. Hadiseyi şahsileştiriyor. O zaman diyorum ki; elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl pazartesi günü anlatacağım.

Özgür Özel ve Yılmaz Özdil arasında 'Bidon Kafa' kavgası

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