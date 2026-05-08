İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3662
  • EURO
    53,4543
  • ALTIN
    6882.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay: BİK'in öncülük rolünün farkındayız
Medya

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay: BİK'in öncülük rolünün farkındayız

Tekirdağ'da basınla buluştuğu toplantıda konuşan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, kurumun dışa dönük faaliyetlerine daha fazla önem verdiklerini ifade ederek, 'Basının ihtiyaçları, beklentileri ve sorunları çok çeşitli başlıklar içeriyor. Bu konuların gündeme getirilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında BİK'in öncülük rolünün farkındayız.' dedi.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 12:58 - Güncelleme:
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay: BİK'in öncülük rolünün farkındayız
ABONE OL

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Tekirdağ'da gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantısı'nda konuşan Çay, basının sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Basın sektöründe iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine değinen Çay, sorunların aynı masa etrafında konuşularak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Basının aynı zamanda bir iş kolu olduğunu ifade eden Çay, "İş hayatında çeşitli mücadeleler, gayretler, çabalar olur. Zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşılır. Önemli olan ortak irade ve çözüm yaklaşımını ortaya koyabilmektir." dedi.

Çay, basın temsilcilerinin ortak iradeyle bir araya gelebilmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sektörün hızlı bir gelişim ve değişim içinde olduğunu anlatan Çay, BİK'in yalnızca ilan ve reklamların yayınlanmasına aracılık eden bir kurum olmadığını, basını bir sektör olarak ele aldıklarını belirtti.

Kurumun dışa dönük faaliyetlerine daha fazla önem verdiklerini aktaran Çay, "Basının ihtiyaçları, beklentileri ve sorunları çok çeşitli başlıklar içeriyor. Bu konuların gündeme getirilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında BİK'in öncülük rolünün farkındayız." diye konuştu.

Çay, kurumun marka değerini ve kamuoyundaki görünürlüğünü artırmaya yönelik programları sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, BİK Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, BİK Tekirdağ Bölge Müdürü Buğra Atılgan ile gazete ve internet haber sitelerinin imtiyaz sahipleri katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.