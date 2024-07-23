İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9188
  • EURO
    35,7913
  • ALTIN
    2545.09
  • BIST100
    11050.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Medya

BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

AA23 Temmuz 2024 Salı 13:23 - Güncelleme:
BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
ABONE OL

BİK'ten yapılan açıklamada kutlama mesajına yer verilen Cavit Erkılınç, demokratik bir toplumun inşasının ve gelişerek varlığını sürdürebilmesinin ancak bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip medya kuruluşlarının varlığı ile mümkün olduğunu belirtti.

Toplumlarda bireylerin özgür düşünceye sahip olduklarının başlıca göstergesinin farklı fikirleri taşıyan medya kuruluşlarının mevcudiyeti olduğunu vurgulayan Erkılınç, "Geçmişten günümüze atlattığı tüm badirelere rağmen milletimizin ortak sesi olabilmeyi başaran Türk medyası, ülkemizdeki çağdaş demokratik ortamın ve huzur ikliminin en önemli öğelerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erkılınç, Basın İlan Kurumunun, içinde bulunduğu toplum adına denetleme görevini yerine getirirken, mesleki sorumluluklarının bilinciyle hareket eden, sağlıklı ve doğru bilgilendirmede bulunan Türk medyasının en önemli destekçisi ve güvencesi olduğunu kaydetti.

- "BİK, TÜRK MEDYA SEKTÖRÜNÜN YENİLİKLERE AYAK UYDURMASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR"

Cavit Erkılınç, kurum aracılığıyla fikir ve içtihat farkı gözetmeksizin objektif ölçütlerle dağıtımı gerçekleştirilen resmi ilan ve reklamların, medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını koruduğu kadar, mesleki devamlılık ve meslek emekçilerinin sosyal hakları yönüyle de hayati nitelikte olduğunu ifade etti.

Basın İlan Kurumunun dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türk medya sektörünün yeniliklere ayak uydurmasına öncülük ettiğini aktaran Erkılınç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasını medyamız açısından son 20 yılda atılan en güçlü adım olarak görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yeni dönem ailemize güçlü aktörlerin katılmasını sağlamakla kalmamış, çok sesliliğin artmasına, farklı renklerin keşfedilmesine ve yayın içeriklerinde niteliğin gelişmesine katkı sunmuştur. Bütün çabalarımızın daha da anlamlı hale gelmesi ancak siz değerli basın mensuplarının gerçekleri korkmadan dile getirmesi, milletimizin ortak değerlerine saygılı, milli menfaatlerimize uygun yayıncılık anlayışını benimsemesiyle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, büyük gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

  • Cavit Erkılınç
  • Basın İlan Kurum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.