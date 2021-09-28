Bir asrın şahidi AKŞAM 103 yaşında

28 Eylül 2021 Salı 11:31 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 11:33

AKŞAM üzeri baskısıyla başladı bu tarihi serüven... 1918'de Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay, Ali Naci Karacan'ın 200'er lira sermaye koyarak kurdukları AKŞAM'ın ilk yazı işleri müdürleri Muammer Senihi, Enis Tahsin Til idi. İlk sayısı küçük boy ve tek yapraktı. Milli mücadeleyi destekledi. Uzun yıllar başyazarlığı Necmettin Sadak (Sivas milletvekili, dışişleri bakanı) yaptı. Falih Rıfkı Atay milli mücadeleye karşı çıkanları eleştirdi, 1923'te Hakimiyeti Milliye'ye geçti. 20 Eylül 1918'ten itibaren yayımlanan AKŞAM'ın ilk yıllarına elbette Kurtuluş Savaşı damgasını vurdu. İstanbul basını içinde Ankara'dan, Anadolu'dan yana tutum alan az sayıda gazeteden biri oldu. Bir süre sonra Falih Rıfkı Atay'ın katılımıyla güçlendi.

EN ÇOK TİRAJIN SAHİBİ

İlk yıllarda kendisi için kullandığı tanım şu: "Milliyetperver, terakkiperver Türk gazetesi."

En çok tiraj getiren 9 Eylül 1922 tarihli sayısının manşeti ise şöyle: "Elhamdülillah İzmir'e kavuştuk."

Cumhuriyet'ten sonra giderek büyüyen bir gazete olan AKŞAM, baskıda yeniliğe giderek, ülkenin en çok satan gazetesi oldu. Magazine ilk yer veren gazete giderek "orta sınıfın gazetesi" olma yolunda ilerledi. 1957'de el değiştirerek yeni bir atılım AKŞAM'ı öne çıkardı. Baskılara daha fazla direnemeyen gazete yeniden kan kaybetti. Bu süreçte gazeteyi TÜRK-İŞ aldı. Böylece bir sendika konfederasyonu tarafından yayımlanan ilk gazete unvanını kazandı. Ancak bu da kısa sürdü ve AKŞAM kapandı. Ta ki 1994'te Kemal Ilıcak'a geçene kadar. AKŞAM bugün TürkMedya bünyesinde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere tanıklık etmeye devam ediyor.

