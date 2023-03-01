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Medya

Bir bitmedi bu zihniyet! Eşi başörtülü valiler Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde de taşıdığı zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Valilerin dokusunun değiştiğini iddia eden Yanardağ skandal ifadeler kullanarak, 'Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor.' dedi.

1 Mart 2023 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
Bir bitmedi bu zihniyet! Eşi başörtülü valiler Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti
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Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, eşi başörtülü olan valilerden rahatsızlığını canlı yayında açıkça dile getirdi.

Yaptığı canlı yayınlarda İslam düşmanlığını açıkça dile getirmekten çekinmeyen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde de taşıdığı zihniyeti gözler önüne serdi.

Valilerin dokusunun değiştiğini öne süren Yanardağ, "Valiler de şunu hiç unutmasın, kendileri devletin ve milletin temsilcisidir. Valilerin de dokusu değişti. Cumhuriyetçi vali ne kadar var bilmiyorum." dedi.

'VALİLERİN KİMİNİN EŞİNİN BAŞI KAPALI'

Sözlerinin devamında eşi başörtülü olan valilerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yanardağ, "Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu, çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.

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