Medya

Bir tek para bastırmamışlar... Arafta Sorular'a konuşan Baş: İBB'deki yolsuzluk paralel bir devlet gibi

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş, 'İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde ki olayları ifade ederken yolsuzluk kavramının anlamı az kalıyor. Paralel bir devlet gibi. Yolsuzluğun bu kadar aşağı hali ile çok az karşılaşırsınız' dedi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 12:51
Bir tek para bastırmamışlar... Arafta Sorular'a konuşan Baş: İBB'deki yolsuzluk paralel bir devlet gibi
24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş oldu.

İBB'DEKİ YOLSUZLUK PARALEL BİR DEVLET GİBİ

İnsan eliyle yapılan hiçbir şey kusursuz olmaz. İddianame çok başarılı. Yüzlerce iddia var. Karmakarışık iddanameyi parçalara ayırarak bakmak kendini savunmak isteyenler açısından çok güzel bir çizelge haline getirmek demektir. Iddanamenin yargılamadaki fonksiyonu budur. İddialar teker teker sıralanmış ve somut. Savcının dayandığı delil her iddia bazında taker taker gösterilmiş mi? Gösterilmiş. İmamoğlu cevap vermek için sabırsızlanıyor diyorlar. Biz de cevapları duymak için sabırsızlanıyoruz. Her birimiz vicdanı olan insanlarız. Bir hukukçu olarak delillere baktığım zaman ilk on dokuz olay içinde kurtarabilecekleri bir olay görmedim. Bazen kavramlar kifayesiz kalıyor. Yolsuzluk kavramının zihnimizde ifade ettiği bir yer var. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde ki olayları ifade ederken yolsuzluk kavramının anlamı az kalıyor. İlke kararları alınmış. Paralel bir devlet gibi. Devletten ayrı bir tek para bastırmamışlar. Yolsuzluğun bu kadar aşağı hali ile çok az karşılaşırsınız.

TÜRK SOLUNUN ZİHİNSEL KODU

İddianamede çok vahim suçlamalar var. Daha önce benzeri görülmemiş suçlamalar var. Yolsuzluğun kurumlaşmış hali var. Hangi ölçekteki ihaleden ne kadar alınacağına dair karar veren bir kadro oluşturulmuş. Yolsuzluk için özel bir paralel devlet kurulmuş. Tarihteki büyük yolsuzluklar nelerdir diye baktığımızda bizim kuşağın aklına öncelikle İSKİ skandalı gelir. bu iddaname muhtemelen yolsuzlukların çok Küçük bir bölümü. İncelenip yolsuzluk tespit edilmeyen bir alan neredeyse yok. İSKİ'nin yüz katı olan bir yolsuzluk ile baş başayız.

GAZZE VE SUDAN DRAMINI SIRTIMIZI DÖNEREK İZLEYEMEYİZ

Çok yakıcı sorunlar var. Bugün bir Gazze dramını, bir Sudan dramını, elbette sırtımızı dönerek izleyemeyiz.

