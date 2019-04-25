Bir Zamanlar Çukurova 31. yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Çukurova 30. Son bölüm Adnan gerçekten Yılmaz’ın oğlu mu?

Bir Zamanlar Çukurova’nın 31. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova’da işler büyüyor. Bir Zamanlar Çukurova’da Müjgan denediği gelinliği ile Yılmaz’ın karşısına gelir. Demir Züleyha’ya “Sen o merdivenlerden düştüğün için mi erken doğum yaptın? Yoksa tam gününde mi? Bunu ancak sen biliyorsun değil mi? Hakikati gerçeği yalnız sen biliyorsun değil mi? Hadi bir daha söyle… Adnan benim oğlum mu Yılmaz’ın mı, Züleyha?” der. Züleyha Demir’e “Beni sevmişsin sevmemişsin, ben seni sevmişim sevmemişim önemli değil. Çocuğumu bana ver.” der. İşte Bir Zamanlar Çukurova’nın 31. yeni bölüm fragman ve 30. Son bölüm özeti sizlerle…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 30. BÖLÜM ÖZETİ

Küllerinden doğmaya başlayan Fekeli ve Hünkar aşkı tekrar filizlenecek mi? Aile değerlerini her şeyin önünde tutan Adana'nın en güçlü iki ismi aşkları için ne kadar ileri gidebilecek? Hünkar ve Fekeli arasında olup bitenleri sezenler bu birlikteliğe nasıl tepki verecek? Özgürlüğü adım adım elinden alınan Züleyha'nın yeni planları neler? Yelkenleri yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde indiren Demir Yaman'ın yeni bir şartı var. Oğlu Adnan'ı, sadece Demir'in izin verdiği zamanlarda görebilen Züleyha, ne zaman oğluna geri kavuşabilecek? Adnan'ın kimden olduğunu sorgulayan Demir Yaman "Senin için gerekirse ölürüm" dediği Züleyha'dan cevap bekliyor. Evlilik arefesindeki Müjgan, kafasındaki soru işaretlerini silebilecek mi? Hala Yılmaz ve Züleyha arasında neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan Müjgan rahat bir nefes alabilecek mi? Saniye'nin radarına takılan Gaffur ve Seher yakınlaşması nereye gidiyor? Saniye'ye yakalanan Gaffur arzularını dizginleyebilecek mi? Konağa yeni bir misafir geliyor. Fransa'dan gelen yeni misafir Çukurova'da dengeleri değiştirecek mi? Şapkasını önüne koyan Cengaver'in Fekeli ve Yılmaz'la görüşmeleri sıklaşıyor. Aralarındaki güven arttıkça ortaya çıkan sırlar kimin pis işlerini ortaya çıkaracak? Gerçekleri öğrenen Fekeli'nin kalbi artık bu kadarını da kaldıramıyor! Kalp krizi geçiren Fekerli Çukurova'yı ayağa kaldıracak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova’nın en büyük ailelerinden Aladağların hikâyesi anlatılacaktır. Hünkâr Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkâr hanımın tek oğlu ise Demir’dir. Demir hâkimiyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza âşık olur. Züleyha’yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha’nın başka bir adama âşık âşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir’e Demir’de Züleyha’ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha’yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir’i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz. Züleyha istemese de Hünkâr onu sevdiği adamı öldürtmekle tehdit eder ve Züleyha sevdiği adam yaşasın diye Demir ile evlenmeyi kabul eder.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

VAHİDE GÖRDÜM PERÇİN (HÜNKÂR)

Vahide Gördüm Perçin 1965 İzmir doğumludur ve 53 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Altan Gördüm ile boşanmış ancak yeniden evlenmiştir. Vahide Perçin 2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Sonra ki yıllarda Adını Feriha Koydum dizisinde Zehra Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini kısa bir süre canlandırmıştı. Asıl büyük çıkışı ilse 2016 yılında Anne dizisi ile yapmıştır.

Hünkâr güçlü bir kadındır. Kudretidir; meşhur Aladağ Çiftliği’nin sahibidir. Hünkâr ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmıştır. Gücü ve vicdanı arasında zor kararlar alması gerekecektir. Oğlunun ve ailesinin itibarını korumak için sevenleri ayırmak zorunda kalacak. Oğlunu evlendirmek ve erkek torun sahibi olmak onun için çok önemlidir.

MURAT ÜNALMIŞ(BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR)

Murat Ünalmış 1981 Kayseri doğumludur ve 37 yaşındadır. 2011 de Birce Akalay ile evlenmiş ama kısa sürmüştür. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynamıştır. Murat Ünalmış Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’ mezunudur sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Deli Gönül Mehmet Kadir Hoca’ya Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Arif Ünlü’ye Seddülbahir 32 Saat dizisinde ise Mahmut Sabriye hayat vermiştir.

Demir Aladağ Çiftliği’nin sahibi Hünkâr’ın oğludur. Çiftliğin varisidir. Annesinin yardımcısıdır çiftlikte annesinden hakimiyetri almak ve kendi imparatorluğunu kurmak ister. Uçmayı çok seven Demir her şeye hâkim olmayı çok sever. Demir âşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze almıştır. Züleyha’ya ilk görüşte âşık olur ve ona saplantılı şekilde bağlanır.

UĞUR GÜNEŞ(BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ)

Uğur Güneş Diriliş Ertuğrul dizisinin Ataşlı oğlanı Tuğtekindir; olmadı İsimsizler dizisinin Kaymakam Fatihidir. Son yıllarda başarısını ispatlamış aranan bir başroldür. 1987 Ankara doğumlu genç oyuncu sadece 31 yaşındadır. Urfalıyam Ezelden dizisinde canlandırdığı Çetin karakteri ile ilk olarak tanınmıştır. Ankara Üniversitesi mezunudur başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiştir.

Yılmaz; Züleyha’ya delicesine aşık olan bir adamdır. Yılmaz sanayide çalışmaktadır. Bir ustasından başka kimsesi yoktur. Yılmaz sevdiği kadını korumak için Züleyha’nın namusuna göz diken adamı öldürür ve katil olur. Yılmaz ve Züleyha İstanbul’dan kaçar ve Adana’ya yerleşir. Adana’da Yamanların konağını amele olarak girerler ama Yılmaz kaçak olduğu için sözlüyüz diyememiştir kardeşi demiştir. Demir bey ise Züleyha ve Yılmaz aşkını fark etmiş ve onları ayırmak için elinden geleni yapmıştır. Yılmaz ve Demir Züleyha için büyük bir mücadeleye girişmiştir.

HİLAL ALTINBİLEK(BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA YAMAN)

Hilal Altınbilek Karagül dizisinde Özlem karakterine hayat vererek hayatımıza dahil olmuş güzel oyuncudur. Son olarak yine Avşar filmin çektiği Çocuklara Dokunma filminde rol almıştır. İdo Tatlıses ile bir aşk yaşamış ve uzun süre magazin gündemlerini meşgul etmiştir. 1991 yılında İzmir’de doğmuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Züleyha kimsesi olmayan Anne babası ölmüş güzel bir kızıdır. Züleyha’nın kumarbaz ve şerefsiz bir abisi vardır o da üvey abisidir. Züleyha kendisi gibi fakir olan Yılmaz’a tutulmuş ve ona güvenmiştir. Züleyha bir gün ya Yılmaz ölür ya da Demir ile evlenirsin tehdidi ile karşılaşır ve sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapsetmek zorunda kalır.