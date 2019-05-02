Bir Zamanlar Çukurova 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 31. Son bölüm Seher yeni kurbanı ile birlikteyken onları kim görecek?

Bir Zamanlar Çukurova’nın 32. yeni bölüm fragmanı heyecanlan bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde Fekeli Yılmaz’a “Şimdi senin elinde bir gül var bir de silah var. Ya gülü alıp mesut olacaksın ya da silahı alıp vuracaksın ya da vurulacaksın.” diyor. Demir ile Züleyha büyük bir kavgaya tutuşuyor. Züleyha evi dağıtıyor. Şermin konağı basıyor ve kapıyı balta ile parçalıyor. Eve dalan Şermin “ Neredesin?” diye bağırıyor. Demir Züleyha’ya “Yılmaz seni gerçekten seviyor olsaydı, gözlerinin içine bakıp seni bırakamazdı.” diyor. Demir sabah uyandığında yatağında Seher’i buluyor. Züleyha zor anlar yaşıyor. Züleyha bu duruma daha ne kadar dayanabilecek? Gaffur'u ağına düşüren Seher, hedef mi değiştiriyor? Seher yeni kurbanı ile birlikteyken onları kim görecek? Bir Zamanlar Çukurova’nın 32. yeni bölüm fragmanı ve Bir Zamanlar Çukurova’nın 31. Son bölüm özeti sizlerle…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 31. BÖLÜM ÖZETİ

Bir zamanlar en yakın dostu olan Cengaver'in yardımıyla, Yılmaz'la bir kez daha hesaplaşan Demir Yaman çılgına dönüyor! Hesap sormak için Cengaver'in kapısına giden Demir Yaman, öğrendiği başka bir gerçekle alt üst oluyor! Konağın mutfağında hareketli dakikalar! Saniye'nin göz hapsindeki Seher zor anlar yaşarken, Fadik bambaşka dünyalarda gezmektedir. Fadik'teki bu değişikliğin sebebi ne? Eline yeni bir koz geçen Gaffur, pusuda bekliyor. Konağın yerinde duramayan misafiri Ercüment, Çukurova'da olanlardan habersiz bağlantılar kurmaya başlar. Peki, Ercüment'in bu hesapsız hareketleri nasıl cevap bulacak? Postacının getirdiği ve Şermin'i çılgına döndüren zarfta ne var? Büyük konakla artık arasında kalın bir duvar örülü olan Şermin'in gözü bu haberden sonra hiçbir şeyi görmüyor. Şermin şimdi kimlerin kapısını çalacak? Huğlarda ortalık karışıyor! Bir sürü adamın ani baskınına uğrayan huğlara kim müdahale etmeye çalışıyor? Oğlu Adnan'ın hasretiyle yanıp tutuşan Züleyha artık zor anlar yaşıyor. Züleyha bu duruma daha ne kadar dayanabilecek? Gaffur'u ağına düşüren Seher, hedef mi değiştiriyor? Seher yeni kurbanı ile birlikteyken onları kim görecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Aşkı için öldürmeyi göze almış “Yılmaz ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden “Züleyha'nın hikayesi var “Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir “Hünkar'ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan “Demir'de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

HÜNKAR YAMAN (VAHİDE PERÇİN)

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

YILMAZ AKKAYA (UĞUR GÜNEŞ)

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

DEMİR YAMAN (MURAT ÜNALMIŞ)

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

ZÜLEYHA (HİLAL ALTINBİLEK)

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Sabahattin (Turgay Aydın)

Şermin'in kocası. Dahiliye doktoru. İyi ve dürüst bir adam. Şermin'le severek evlenmiş ama kısa sürede pişman olmuş. Kızı Betül'ün hatırına bunca yıl evli kalmış. Yamanların parası ve itibarı onun umurunda bile değil. Bu nedenle aklındakileri söylemekten hiçbir zaman çekinmiyor. Ne pahasına olursa olsun Şermin'den boşanmak istiyor.